Yunanistan'dan göçmenlere işkence

'TÜRKİYE BİZİ İNSAN GİBİ KARŞILADI'

Türkiye'de askerlerin kendilerini iyi şekilde karşıladığını anlatan Halımı, "Yunanistan topraklarını girdikten sonra Yunanistan asker ve polisleri bizi yakaladı. Hiç sebepsiz yere bize kötü davrandılar, döverek darbettiler. Neden yaptıkları hakkında hiçbir fikrim yok biz onlara hiçbir şey yapmadık. Dövdükten sonra bizi Türkiye'ye geri attılar. Türkiye'de bizi insan gibi karşıladılar. İnsan gibi davranıp bizi hastaneye götürüp tedavi ettirdiler. Kıyafetlerimizi verdiler. Yunan polisleri tarafından dövüldüm yaklaşık 8 kişilik bir grup beni dövdü. Polis ve askeri araçlar vardı. Tahta sopalar ile beni dövdüler. Merhametsizce beni darbettiler. Türkiye bize sahip çıktı, Türkiye'ye minnettarım" dedi.