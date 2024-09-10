Yunanistan sınırında hareketli anlar: Türk polisinin üzerine bıçakla yürüdü, ayağından vuruldu

Konunun Yunan yetkililerle paylaşıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Edirne Yunanistan Konsolosu Valiliğimize davet edilmiş ve detaylı olarak bilgilendirilmiştir. Olayla ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler hassasiyetle takip edilmektedir.”