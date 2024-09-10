Yunanistan sınırında hareketli anlar: Türk polisinin üzerine bıçakla yürüdü, ayağından vuruldu
Türkiye’nin Yunanistan’a açılan İpsala Sınır Kapısı’nda hareketli anlar yaşandı. Sınır kapısının Yunanistan’a açılan kısmı Kipi ile İpsala arasında kalan bölgede, otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsünü yaralayıp, ardından Türk polisinin üzerine kesici aletle yürüyen Yunan sürücü, ayağından tabanca ile vurularak yakalandı.
Türkiye-Yunanistan sınırında motosikletliyi yaralayıp, polise kesici aletle saldıran Yunan sürücü, vurularak yakalandı.