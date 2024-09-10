Yunanistan sınırında hareketli anlar: Türk polisinin üzerine bıçakla yürüdü, ayağından vuruldu

Türkiye’nin Yunanistan’a açılan İpsala Sınır Kapısı’nda hareketli anlar yaşandı. Sınır kapısının Yunanistan’a açılan kısmı Kipi ile İpsala arasında kalan bölgede, otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsünü yaralayıp, ardından Türk polisinin üzerine kesici aletle yürüyen Yunan sürücü, ayağından tabanca ile vurularak yakalandı.

Yunanistan sınırında hareketli anlar: Türk polisinin üzerine bıçakla yürüdü, ayağından vuruldu - 1

Türkiye-Yunanistan sınırında motosikletliyi yaralayıp, polise kesici aletle saldıran Yunan sürücü, vurularak yakalandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yunanistan sınırında hareketli anlar: Türk polisinin üzerine bıçakla yürüdü, ayağından vuruldu - 2

Olay, İpsala Sınır Kapısı ile Yunanistan’ın Kipi Sınır Kapısı arasındaki bölgede meydana geldi.

Yunanistan sınırında hareketli anlar: Türk polisinin üzerine bıçakla yürüdü, ayağından vuruldu - 3

Türkiye tarafına gelen Yunanistan uyruklu sürücünün kullandığı otomobil, ara bölgede Türk uyruklu sürücünün kullandığı motosiklete çarptı.

Yunanistan sınırında hareketli anlar: Türk polisinin üzerine bıçakla yürüdü, ayağından vuruldu - 4

Motosikletli yaralanırken, diğer sürücü otomobiliyle hızla Türk gümrük sahasına girdi.

Yunanistan sınırında hareketli anlar: Türk polisinin üzerine bıçakla yürüdü, ayağından vuruldu - 5

Ters istikamette seyreden otomobil, TIR tescil peronu önünde X-Ray giriş sırasında önce bir TIR’a ardından da bariyerlere çarptı.

Yunanistan sınırında hareketli anlar: Türk polisinin üzerine bıçakla yürüdü, ayağından vuruldu - 6

ELİNDEKİ BIÇAKLA POLİSLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Otomobil sürücüsü daha sonra aracından inip elindeki kesici aletle polis memurlarının üzerine yürüdü.

Bunun üzerine polisler önce havaya iki el uyarı ateşi açtı.
Yunanistan sınırında hareketli anlar: Türk polisinin üzerine bıçakla yürüdü, ayağından vuruldu - 7

Şüpheli uyarıya aldırış etmeyince ayağından vurularak yaralandı.

Gözaltına alınan şüpheli ile motosiklet sürücü, çağırılan ambulansla hastaneye götürüldü.

Yunanistan sınırında hareketli anlar: Türk polisinin üzerine bıçakla yürüdü, ayağından vuruldu - 8

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Edirne Valiliği’nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Vurulan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, “Yaralanan vatandaşımızın sağlık durumunda ise herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” denildi.
Yunanistan sınırında hareketli anlar: Türk polisinin üzerine bıçakla yürüdü, ayağından vuruldu - 9

Konunun Yunan yetkililerle paylaşıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Edirne Yunanistan Konsolosu Valiliğimize davet edilmiş ve detaylı olarak bilgilendirilmiştir. Olayla ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler hassasiyetle takip edilmektedir.”
Yunanistan sınırında hareketli anlar: Türk polisinin üzerine bıçakla yürüdü, ayağından vuruldu - 10
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