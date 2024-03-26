Yunusemre Belediyesi hangi partide? Yunusemre Belediye başkanı kimdir? Yunusemre Belediye başkan adayları
Yunusemre Belediyesi hangi partide? Yunusemre Belediye Başkanı kimdir? Yunusemre Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Manisa Yunusemre Belediyesini hangi parti kazandı ve Manisa Yunusemre Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Manisa Yunusemre yerel seçim sonuçları..
YUNUSEMRE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa'nın Yunusemre Belediyesini, 57.875 alınan oy ve %42.85 oy oranı ile AK Parti adayı Mehmet Çerçi kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%42.85
- İyi Parti%42.83
- HDP%5.97
- BBP%5.31
- DP%1.18
- Saadet Partisi%0.68