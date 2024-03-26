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Yunusemre Belediyesi hangi partide? Yunusemre Belediye başkanı kimdir? Yunusemre Belediye başkan adayları

Yunusemre Belediyesi hangi partide? Yunusemre Belediye Başkanı kimdir? Yunusemre Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Manisa Yunusemre Belediyesini hangi parti kazandı ve Manisa Yunusemre Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Manisa Yunusemre yerel seçim sonuçları..

Yunusemre Belediyesi hangi partide? Yunusemre Belediye başkanı kimdir? Yunusemre Belediye başkan adayları - 1

YUNUSEMRE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa'nın Yunusemre Belediyesini,  57.875 alınan oy ve  %42.85 oy oranı ile AK Parti adayı Mehmet Çerçi kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%42.85
  • İyi Parti%42.83
  • HDP%5.97
  • BBP%5.31
  • DP%1.18
  • Saadet Partisi%0.68

TÜRKİYE HABERLERİ

Yunusemre Belediyesi hangi partide? Yunusemre Belediye başkanı kimdir? Yunusemre Belediye başkan adayları - 2

YUNUSEMRE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Yunusemre Belediyesi Başkanı Mehmet Çerçi Kimdir?

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitiren Mehmet ÇERÇİ 1960 doğumludur.

İhtisas eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana bilim Dalı’nda tamamlayarak uzman oldu.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Kurucusu, Yardımcı Doçent Doktor olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu.

Serbest Hekim olarak çalıştı ve özel bir şirkette yöneticilik yaptı. 2001 yılında, AK Parti’de siyasete başladı. Kurucu İl başkanlığı görevinde bulundu.

2002-2011 yılları arasında, 22.ve 23.dönem AK Parti Manisa Milletvekilliği yaptı. 

2014 yerel seçimlerinde Belediye Başkanlığını kazanan Dr. Mehmet Çerçi,  Yunusemre Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı oldu.

31 Mart 2019 yılında yapılan  yerel seçimlerde de güven tazeleyen Başkan Çerçi, halen görevine devam etmektedir. 

İngilizce ve Fransızca bilen Mehmet ÇERÇİ, kendisi gibi Tıp Doktoru olan Melek ÇERÇİ ile evlidir.

Yunusemre Belediyesi hangi partide? Yunusemre Belediye başkanı kimdir? Yunusemre Belediye başkan adayları - 3

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MEHMET ÇERÇİ
  • MUSA SEMİH BALABAN
  • TUFAN AKAN
  • TANIK CEVHER
  • OSMAN KILIÇ
  • KADİR ÖZAYDIN
  • HAYRETTİN ACAR
  • BURHAN AYDIN
  • MUSA ÇETİNKAYA
  • OKTAY GÖKKAYA
  • FATMA ÖZDEMİR
  • SEYFİ SÖNMEZ
Yunusemre Belediyesi hangi partide? Yunusemre Belediye başkanı kimdir? Yunusemre Belediye başkan adayları - 4

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