Yunusemre Belediyesi hangi partide? Yunusemre Belediye başkanı kimdir? Yunusemre Belediye başkan adayları

YUNUSEMRE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Yunusemre Belediyesi Başkanı Mehmet Çerçi Kimdir?





İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitiren Mehmet ÇERÇİ 1960 doğumludur.

İhtisas eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana bilim Dalı’nda tamamlayarak uzman oldu.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Kurucusu, Yardımcı Doçent Doktor olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu.

Serbest Hekim olarak çalıştı ve özel bir şirkette yöneticilik yaptı. 2001 yılında, AK Parti’de siyasete başladı. Kurucu İl başkanlığı görevinde bulundu.

2002-2011 yılları arasında, 22.ve 23.dönem AK Parti Manisa Milletvekilliği yaptı.

2014 yerel seçimlerinde Belediye Başkanlığını kazanan Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı oldu.

31 Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde de güven tazeleyen Başkan Çerçi, halen görevine devam etmektedir.

İngilizce ve Fransızca bilen Mehmet ÇERÇİ, kendisi gibi Tıp Doktoru olan Melek ÇERÇİ ile evlidir.