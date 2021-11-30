Yunusların zorlu eğitimi

Diyarbakır'da Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde asayiş olaylarına müdahale için binlerce polis arasından özel olarak seçilen 3’ü kadın, 17 personelin zorlu parkur eğitimi görüntülendi.

Haberler - DHA 30.11.2021 - 13:05

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’de kurulan motosikletli yunus polis timlerinin Diyarbakır’da 6'ncı dönem eğitimi sürüyor. Asayiş Daire Başkanlığı öncülüğünde İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ‘Motosikletli Yunus Temel Eğitim’ kursuna, binlerce polis katıldı.

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Uzman öğreticiler tarafından verilen eğitimde, kursiyerlere profesyonel motosiklet sürüşü, asayiş olaylarına müdahale, motosiklet üzerinden acil iniş ve binişler ile yer müdahale öğretiliyor.

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Öncelikli olarak sürüş odaklı eğitimin verildiği kursta yunus polisleri, zorlu koşullarla sürekli teste tabi tutuluyor. Kursiyerler, sporla başladıkları güne, parkur eğitimleriyle devam ediyor.

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İnsanlarla sık sık diyalog halinde olan yunuslar için, iyi derecede İngilizce bilmek, olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Eğitim, ileri sürüş ve silah eğitimleriyle de destekleniyor.

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Elemelerden geçen binlerce polis arasından kursa 3’ü kadın, 17 personel katılmaya hak kazandı. Kursiyerlerin erkeklerin en az 1,75, kadınların ise 1,70 boyunda olması gerekiyor.

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Kayapınar ilçesinde, stadyum yerleşkesindeki boş alandaki parkurda eğitimlerini sürdüren motosikletli yunus timleri, suç önleme açısından önem taşıyor.

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Kentteki asayiş olaylarının azalmasına katkı sağlayan yunus timleri, 7/24 esasına uygun olarak ara sokaklarda sık sık devriye görevi yürütüyor.

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Şüphelileri durdurarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapan yunus timlerinin bu sayede suçları önlediği belirtildi.

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Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçesinde, ayrıca, geçen aylara oranla sık sık yaşanan ev, iş yeri ve otomobil hırsızlığıyla kapkaç olaylarında yüzde 50 düşüş olduğu bildirildi.

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İleriki günlerde mezun olacak 17 personel ile kentte görevli motosikletli yunus sayısı, 5’i kadın olmak üzere 104 personele çıkacak.

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