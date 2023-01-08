Yurdun batısına yağış geliyor (Bugün hava nasıl olacak?)

Sabah puslu bir hava yaşayan İstanbul, İzmir ve Bursa'da bugün güneşli geçecek.
Ankara'da sis ve don sürüyor.
İstanbul 16, Ankara 7, İzmir, 18, Bursa 17, Antalya 20 derece.
Salı günü İzmir ve Antalya'ya kuvvetli yağmur gelecek.
Marmara'da lodosla birlikte sıcaklık artıyor. Edirne 14, Kocaeli 16.
Salı günü Trakya, Çanakkale ve Balıkesir'e şiddetli lodosla sağanak geliyor.
İç Anadolu'da sis ve don var, sıcaklık öğle 4 ila 8 derece. Gece Sivas -7, Kayseri -8 dereceye iniyor. Çarşamba günüyse bu bölgeye de yağış gelecek.
Ege'de hava kalitesi çoğu noktada hassas seviyeye indi. Salı uzun aradan sonra gelecek kuvvetli sağanaklar havayı temizleyecek. Ayrıca salı gübü Ege kıyılarında lodos yönlü fırtına da bekleniyor.
Akdeniz'de bahar havası var. Zayıf lodosla hava ılık seyrediyor. Adana 19, sahiller 20-22 derece. Güneydoğu'da ayaz var, Diyarbakır sisli, öğle 8, gece -5 derece.
Karadeniz'in doğusundaki yağışlar kesiliyor.
Bölgede hava güneşli ve lodosla sıcaklık artacak. Doğu Anadolu'da kurak bir hafta, kuvvetli don var. Gece Malatya -7, Erzurum -13 derece.
''Peki beklenen yağış çare olur mu'' bu sorunun yanıtını NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan verdi.
Çalışkan, ''Salı ve çarşamba gününün ardından bizi yeniden yağışsız günler bekliyor. Bu dönemde özellikle kar yağışına ihtiyacımız var'' dedi.
Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık değerlendirmede de, hava sıcaklıklarının yurt genellinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği belirtildi.