Yurdun batısına yağış geliyor (Bugün hava nasıl olacak?)

''KAR YAĞIŞINA İHTİYACIMIZ VAR''

''Peki beklenen yağış çare olur mu'' bu sorunun yanıtını NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan verdi.



Çalışkan, ''Salı ve çarşamba gününün ardından bizi yeniden yağışsız günler bekliyor. Bu dönemde özellikle kar yağışına ihtiyacımız var'' dedi.