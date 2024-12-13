Yurdun bir tarafından yaz diğer tarafında kara kış yaşandı
Türkiye genelinde 1991-2020 arasında 9,3 derece ölçülen kasım ortalama sıcaklığı, geçen ay 9,2 derece olarak kaydedildi. Kasım ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 23,5 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 30,6 dereceyle Antalya Manavgat'ta tespit edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kasımda ortalama sıcaklıklar Sinop'un Boyabat, Samsun'un Bafra ilçelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşti.
Isparta, Fethiye, Senirkent, Kale-Demre çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen sıcaklılar, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü.