Yurdun bir tarafından yaz diğer tarafında kara kış yaşandı

BÖLGELERE GÖRE SICAKLIKLAR

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölgenin genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Kasım ayı ortalama sıcaklığı 11 derece olan bölgede, en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,2 dereceyle Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 24,2 dereceyle Edirne'de gözlendi.



Ege Bölgesi'nde de ortalama sıcaklıklar, bölgenin genelinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgenin geçen ay ortalama sıcaklığı 11,9 derece olarak kayıtlara geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 7,2 dereceyle Kütahya Tavşanlı'da, en yüksek sıcaklık ise 28,7 dereceyle Aydın, Marmaris ve Milas'ta tespit edildi.