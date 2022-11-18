Yurdun doğusu beyaza büründü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış kendini gösterdi. Birçok kentte kar yağışı etkili oldu. Ekipler yolların ulaşıma kapanmaması için mücadele etti. Kimi yerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Yurdun doğusu beyaza büründü - 1

Doğu Anadolu'da kar kalınlığı 10 santimetreye kadar çıktı.

Yurdun doğusu beyaza büründü - 2

Yurdun doğusunda kış etkisini göstermeye başladı.

Yurdun doğusu beyaza büründü - 3

Kar yağışı, Van'ın Saray ve Özalp ilçelerinde etkili oldu. 

Yurdun doğusu beyaza büründü - 4

Mevsimin ilk karıyla ilçe merkezleri beyaz örtüyle kaplandı.

Yurdun doğusu beyaza büründü - 5

Kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı.

Yurdun doğusu beyaza büründü - 6

Kars'ta da soğuk ve yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimleri karla kaplandı.

Yurdun doğusu beyaza büründü - 7

Sürücüler, buzlanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi’nde bulunan Çalı Gölü’de buz tuttu.

Yurdun doğusu beyaza büründü - 8

Erzincan'da da benzer manzaralar vardı.

Yurdun doğusu beyaza büründü - 9

Gece başlayan kar yağışı, etkisini giderek artırdı.

Yurdun doğusu beyaza büründü - 10

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar çıktı.

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