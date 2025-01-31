Yurdun tamamı sisli ve puslu: İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporunu yayımladı. Yurdun büyük bir kesiminde sis ve pus olacağı belirtilirken İstanbul'da bugün sağanak yağış bekleniyor.

Yurdun tamamı sisli ve puslu: İstanbul için sağanak uyarısı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yurdun tamamı sisli ve puslu: İstanbul için sağanak uyarısı - 2

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yurdun tamamı sisli ve puslu: İstanbul için sağanak uyarısı - 3

SİS UYARISI: Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yurdun tamamı sisli ve puslu: İstanbul için sağanak uyarısı - 4

MARMARA

Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı

Yurdun tamamı sisli ve puslu: İstanbul için sağanak uyarısı - 5

EGE

Parçalı bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

Yurdun tamamı sisli ve puslu: İstanbul için sağanak uyarısı - 6

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

Yurdun tamamı sisli ve puslu: İstanbul için sağanak uyarısı - 7

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Yurdun tamamı sisli ve puslu: İstanbul için sağanak uyarısı - 8

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Yurdun tamamı sisli ve puslu: İstanbul için sağanak uyarısı - 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ARTVİN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Yurdun tamamı sisli ve puslu: İstanbul için sağanak uyarısı - 10

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

KARS °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

VAN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

Yurdun tamamı sisli ve puslu: İstanbul için sağanak uyarısı - 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

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