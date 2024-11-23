Yurdun yarısına sarı ve turuncu kodlu uyarı: Fırtına ve kar geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 44 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. İstanbul'da karayel sert eserken AKOM, megakent için fırtına ve yağış uyarısında bulundu. Kentte bu akşam ile yarın sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışının görüleceğini duyurdu. Yarın ise tüm Türkiye, soğuk hava ve kar yağışının etkisi altında kalacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara’nın güneydoğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.