Yüreğimiz yandı: Eskişehir'deki orman yangınında 10 şehit

AKUT'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AKUT; Alperen Özcan, Bayram Esen Arslan, İlker Onarıcı, Muharrem Can ve Tekin Enes Sarıyıldız için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda "Aziz şehitlerimiz; Alperen Özcan, Bayram Esen Arslan, İlker Onarıcı, Muharrem Can ve Tekin Enes Sarıyıldız kahramanca ülkemizin ormanlarını, yeşil vatanı korumak uğruna en yüce bedeli ödeyerek aramızdan ayrıldılar. Her biri AKUT ailemizin çok değerli birer üyesi ve bu toprağın gerçek kahramanıydılar." denildi.