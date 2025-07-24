Yüreğimiz yandı: Eskişehir'deki orman yangınında 10 şehit

Eskişehir'de devam eden orman yangını söndürme çalışmalarında alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü şehit oldu. Yaralılardan 7'sinin tedavisi sürürken bir işçinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Orman şehitlerinin naaşları, kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na getirildi.

Yüreğimiz yandı: Eskişehir'deki orman yangınında 10 şehit - 1

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarından acı haber geldi.

Alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü şehit oldu.

Eskişehir'de ekiplerin alevlerin ortasında kaldığı an 

TÜRKİYE HABERLERİ

Yüreğimiz yandı: Eskişehir'deki orman yangınında 10 şehit - 2

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 24 kişinin aniden yön değiştiren yangının içerisinde kaldığını belirtti.

Yüreğimiz yandı: Eskişehir'deki orman yangınında 10 şehit - 3

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Acı ayrıntı: 10 gün önce evlenmişti

Yüreğimiz yandı: Eskişehir'deki orman yangınında 10 şehit - 4

CENAZELER ANKARA'YA GETİRİLDİ

Orman şehitlerinin naaşları, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından, Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla Ankara'ya getirildi.

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı önünde bekleyen çok sayıda şehit yakını ve AKUT görevlileri, gözyaşlarına boğuldu.

Yüreğimiz yandı: Eskişehir'deki orman yangınında 10 şehit - 5

KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Şehitlerin cenazeleri, kimlik tespiti ve DNA incelemesinin ardından ailelerine teslim edilecek.

Yüreğimiz yandı: Eskişehir'deki orman yangınında 10 şehit - 6

AKUT'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AKUT; Alperen Özcan, Bayram Esen Arslan, İlker Onarıcı, Muharrem Can ve Tekin Enes Sarıyıldız için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda "Aziz şehitlerimiz; Alperen Özcan, Bayram Esen Arslan, İlker Onarıcı, Muharrem Can ve Tekin Enes Sarıyıldız kahramanca ülkemizin ormanlarını, yeşil vatanı korumak uğruna en yüce bedeli ödeyerek aramızdan ayrıldılar. Her biri AKUT ailemizin çok değerli birer üyesi ve bu toprağın gerçek kahramanıydılar." denildi.

Yüreğimiz yandı: Eskişehir'deki orman yangınında 10 şehit - 7

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangınıyla ilgili Eskişehir ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yüreğimiz yandı: Eskişehir'deki orman yangınında 10 şehit - 8

BAKAN MEMİŞOĞLU: 7 YARALIMIZIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da başsağlığı mesajı yayımlarak 7 yaralının hastanede tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Memişoğlu, yaralılardan 6'sının durumunun iyi olduğunu, bir kişinin ise tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü dile getirdi.

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