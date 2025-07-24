Yüreğimiz yandı: Eskişehir'deki orman yangınında 10 şehit
Eskişehir'de devam eden orman yangını söndürme çalışmalarında alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü şehit oldu. Yaralılardan 7'sinin tedavisi sürürken bir işçinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Orman şehitlerinin naaşları, kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na getirildi.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarından acı haber geldi.
Alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü şehit oldu.