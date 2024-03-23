imsakiye

Yüreğir Belediyesi hangi partide? Yüreğir Belediye başkanı kimdir? Yüreğir Belediye başkan adayları

Yüreğir Belediyesi hangi partide? Yüreğir Belediye Başkanı kimdir? Yüreğir Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Adana Yüreğir Belediyesini hangi parti kazandı ve Adana Yüreğir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Adana Yüreğir yerel seçim sonuçları..

Yüreğir Belediyesi hangi partide? Yüreğir Belediye başkanı kimdir? Yüreğir Belediye başkan adayları - 1

YÜREĞİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adana Yüreğir Belediyesini 103.645 alınan oy ve %48.98 oy oranı ile AK Parti adayı Akif Fatih Mehmet Kocaispir kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %48.98
  • CHP %47.25
  • Saadet Partisi %2.10
  • BBP %0.98
  • DSP %0.33
  • Vatan Partisi %0.20
  • Diğer %0.16

TÜRKİYE HABERLERİ

Yüreğir Belediyesi hangi partide? Yüreğir Belediye başkanı kimdir? Yüreğir Belediye başkan adayları - 2

YÜREĞİR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Yüreğir Belediyesi Başkanı Akif Fatih Mehmet Kimdir?

Fatih Mehmet Kocaispir, 1975 yılında Kadirli’de doğdu. Kadirli İmam-Hatip Lisesi’nden 1993, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans yapan Kocaispir, avukatlık stajını tamamladıktan sonra 2000 yılından bu yana Adana Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Fatih Mehmet Kocaispir, Yumurtalık’ta geliştirilen, enerji sektöründeki en büyük özel sektör yatırımlarından biri olan Doğu Akdeniz Petrol Rafinerisi Projesinde koordinatör olarak görev üstlendi. Ceyhan–Yumurtalık Bölgesinde enerji-stratejik yatırımların geliştirilmesinde; sorunlar, çözüm önerileri ve yönetim modelleri ve ayrıca; Bürokrasi Kavramı, Küreselleşme ve Bürokrasi, Türk Bürokrasisinin Özgün Yapısı ile ilgili çalışmaları vardır.

Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Kurucu MKYK üyeliği ve Adana Gençlik Kolları kurucu İl Başkanlığı, 2004 yerel seçimlerinde Seyhan/Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Kocaispir, aynı dönemde Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği görevinde bulundu.
Yüreğir Belediyesi hangi partide? Yüreğir Belediye başkanı kimdir? Yüreğir Belediye başkan adayları - 3

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • HALİL NACAR
  • ALİ DEMİRÇALI
  • TÜLAY ARI
  • BÜLENT ALPER
  • MUSTAFA LENGER
  • AHMET MÜLAYİM
  • ABDULLAH TORUN
  • İBRAHİM KOCAMAN
  • ALİ BALSAK
  • İBRAHİM HALİL FİDANCI
  • AHMET ERGÖR
  • AZİZ KANDEMİR
  • MURAT TEMUR
  • SELİM DAĞLI
  • NURULLAH ŞAHİN
  • ADİL IŞIK
  • İBRAHİM AVŞAR
  • CİHAN AYDAR
  • YAVUZ ALTUN
  • OSMAN SÖYLER
  • ALİ YAĞRI
Yüreğir Belediyesi hangi partide? Yüreğir Belediye başkanı kimdir? Yüreğir Belediye başkan adayları - 4

ADANA İLÇE İLÇE SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP ET!


Seçim Sonuçları

Adana Seçim Sonuçları

İmamoğlu Seçim Sonuçları
Ceyhan Seçim Sonuçları
Çukurova Seçim Sonuçları
Aladağ Seçim Sonuçları
Feke Seçim Sonuçları
Karataş Seçim Sonuçları
Saimbeyli Seçim Sonuçları
Kozan Seçim Sonuçları
Karaisalı Seçim Sonuçları
Pozantı Seçim Sonuçları
Sarıçam Seçim Sonuçları
Seyhan Seçim Sonuçları
Yumurtalık Seçim Sonuçları
Yüreğir Seçim Sonuçları
Tufanbeyli Seçim Sonuçları

DAHA FAZLA GÖSTER