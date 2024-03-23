Yüreğir Belediyesi hangi partide? Yüreğir Belediye başkanı kimdir? Yüreğir Belediye başkan adayları
Yüreğir Belediyesi hangi partide? Yüreğir Belediye Başkanı kimdir? Yüreğir Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Adana Yüreğir Belediyesini hangi parti kazandı ve Adana Yüreğir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Adana Yüreğir yerel seçim sonuçları..
YÜREĞİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adana Yüreğir Belediyesini 103.645 alınan oy ve %48.98 oy oranı ile AK Parti adayı Akif Fatih Mehmet Kocaispir kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %48.98
- CHP %47.25
- Saadet Partisi %2.10
- BBP %0.98
- DSP %0.33
- Vatan Partisi %0.20
- Diğer %0.16