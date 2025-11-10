Tesiste 1 yıl çalışan ve ayrılan Sevgi Turung, iş yerindeki ihmallere ve çalışma şartlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Turung, "Yaşı küçük kızlar genelde okul harçlıklarını çıkartmak, hafta sonu çalışmak için geliyorlardı. Zaten sigorta hiç kimseye yapılmıyordu. Örneğin yaralanan Ayfer Aras 4 yıl çalıştı, ben bir sene çalıştım ve bizlere sigorta yapılmadı." dedi.

Tesiste hiçbir iş güvenliği önleminin olmadığın ifade eden Turung, yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Örneğin patron yanımıza gelirdi, içtiği sigarasını yere atardı. Biz korkuyorduk, 'patlar mı acaba?' diye. 1 sene boyunca ben öyle çalıştım. Kesinlikle güvenlik önlemi yoktu."