Yürek yakan görüntüler: Düğün için eğlendikleri tesiste can verdiler
10.11.2025 17:57
İHA, AA
Kocaeli'deki yangın faciasında hayatını kaybeden 6 işçinin, 2 ay önce tesiste arkadaşlarının düğünü için halay çektikleri görüntüler ortaya çıktı.
Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste cumartesi sabah saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek'in (52) hayatını kaybetti; 1'i ağır 7 kişi de yaralandı.
Fabrikada herhangi bir güvenlik tedbirinin olmadığı iddia edilirken fabrikanın İŞKUR binasının yanında olması ise dikkat çekti. Bu birimin yöneticilerinin neredeyse tümüne işten el çektirildi.
Facia sonrası ihmal iddiaları ise araştırılırken iki katlı bina tesisin sadece alt katının ruhsatlı olduğu öğrenildi.
11 GÖZALTI
İş yeri sahibi ve iki vardiya amirinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aralarında Sosyal Güvenlik Kurumu Kocaeli Müdürü, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü ile İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü'nün de bulunduğu 7 kişinin açığa alındığını duyurdu.
Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
2 AY ÖNCE HALAY ÇEKTİKLERİ TESİSTE CAN VERDİLER
Hayatını kaybeden işçilerden geriye, tesiste yaklaşık 2 ay önce çekilen eğlence videoları kaldı. İşçilerin, düğünü olacak bir arkadaşlarını kutlamak için tesiste eğlence düzenlediği öğrenildi.
Görüntülerde, faciada ölen Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Nisa Taşdemir, Cansu Esatoğlu, Esma Gikan ve Hanım Gülek'in de aralarında bulunduğu kadınların güldükleri ve halay çektikleri anlar yer aldı.
Faciadan yaralı kurtulan Ayfer Aras, o anlara ait videoları gösterirken gözyaşlarına hakim olamadı.
"BİZ, 'PATLAR MI ACABA?' DİYE KORKUYORDUK"
Tesiste 1 yıl çalışan ve ayrılan Sevgi Turung, iş yerindeki ihmallere ve çalışma şartlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Turung, "Yaşı küçük kızlar genelde okul harçlıklarını çıkartmak, hafta sonu çalışmak için geliyorlardı. Zaten sigorta hiç kimseye yapılmıyordu. Örneğin yaralanan Ayfer Aras 4 yıl çalıştı, ben bir sene çalıştım ve bizlere sigorta yapılmadı." dedi.
Tesiste hiçbir iş güvenliği önleminin olmadığın ifade eden Turung, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Örneğin patron yanımıza gelirdi, içtiği sigarasını yere atardı. Biz korkuyorduk, 'patlar mı acaba?' diye. 1 sene boyunca ben öyle çalıştım. Kesinlikle güvenlik önlemi yoktu."