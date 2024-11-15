Yürekleri acıtmıştı: Bebeğini çöpe atan anne yakalandı
Konya'da yaşanan trajik olayda, yeni doğmuş bebeğini çöp konteynerine atan anne yakalanarak gözaltına alındı. Beş çocuk annesi Suriyeli kadının, ilk ifadesinde bebeği yasak ilişki sonucu dünyaya getirdiğini itiraf ettiği öne sürüldü.
TRAJİK OLAY
Geçen çarşamba günü saat 12.30 sıralarında Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Etem Sokak’ta çöp atmak için konteyner başına gelen bir kişi, konteynerden ağlama sesi duydu.
Konteynere bakan kişi, yastık kılıfının içindeki bebeği görüp, çevredeki komşularına haber verdi.