Yürekleri acıtmıştı: Bebeğini çöpe atan anne yakalandı

İfadesine başvurulan H.E.S., polislere bebeği evinin banyosunda dünyaya getirdiğini daha sonra da çöp konteynerine bıraktığını itiraf etti. Gözaltına alınan kadının eşinin yurt dışında olduğu, bebeği de yasak ilişki sonucu dünyaya getirdiği öğrenildi.