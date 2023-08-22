KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? GSB yurtlarına başvurunun ayrıntıları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Ağustos'ta belli olan üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından Twitter (X) hesabında paylaşımda bulundu. Bak paylaşımında; "Sevgili gençler, YKS2023 yerleştirme sonuçlarınız hayırlı olsun. Türkiye'nin dört bir yanındaki GSB yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz ve spor tesislerimizle yanınızdayız" ifadelerine yer verdi.