KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? GSB yurtlarına başvurunun ayrıntıları

Üniversite yerleştirme sonuçlarının ilanı ardından gözler Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden (KYK) gelecek yurt başvuru duyurusuna çevrildi. Öğrencilerin yurt başvurularında öncelikli tercihi olan KYK, her yıl belirlenen tarihler arasında yurt başvurularını alıyor. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? GSB yurtlarına başvurunun ayrıntıları...

KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? GSB yurtlarına başvurunun ayrıntıları - 1

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Ağustos'ta belli olan üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından Twitter (X) hesabında paylaşımda bulundu. Bak paylaşımında; "Sevgili gençler, YKS2023 yerleştirme sonuçlarınız hayırlı olsun. Türkiye'nin dört bir yanındaki GSB yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz ve spor tesislerimizle yanınızdayız" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? GSB yurtlarına başvurunun ayrıntıları - 2

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Açıklama ardından KYK yurt başvuru tarihleri merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl üniversite sonuçları 15 Ağustos'ta ilan edilmişti, yurt başvuruları ise 24 Ağustos’ta başlamıştı. 2023-2024 eğitim - öğretim dönemi yurt başvurularının ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor. 

KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? GSB yurtlarına başvurunun ayrıntıları - 3

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

2023-2024 eğitim öğretim dönemi için ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler ile eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri yurt başvurusunda bulunabilecek.

KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? GSB yurtlarına başvurunun ayrıntıları - 4

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.


KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? GSB yurtlarına başvurunun ayrıntıları - 5

Yurt başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor.

Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER