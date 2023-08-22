KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? GSB yurtlarına başvurunun ayrıntıları
Üniversite yerleştirme sonuçlarının ilanı ardından gözler Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden (KYK) gelecek yurt başvuru duyurusuna çevrildi. Öğrencilerin yurt başvurularında öncelikli tercihi olan KYK, her yıl belirlenen tarihler arasında yurt başvurularını alıyor. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? GSB yurtlarına başvurunun ayrıntıları...
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Ağustos'ta belli olan üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından Twitter (X) hesabında paylaşımda bulundu. Bak paylaşımında; "Sevgili gençler, YKS2023 yerleştirme sonuçlarınız hayırlı olsun. Türkiye'nin dört bir yanındaki GSB yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz ve spor tesislerimizle yanınızdayız" ifadelerine yer verdi.