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Yurt dışı çıkış harcı ödeme ekranı 2025: Yeni yurt dışı çıkış harcı ne kadar, nasıl ödenir? Yurt dışı harcından muaf olanlar

Yurt dışına çıkışlarda tahsil edilen çıkış harcı, yeni yılın başından itibaren farklı tutarda ödenmeye başladı. Harç ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığı ve e-Devlet üzerinden yapılabildiği gibi anlaşmalı bankalardan da tahsil edilebiliyor. 2025 yılı ile beraber havalimanlarında basılı harç pulu uygulaması da son buldu. Peki, yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?

Yurt dışı çıkış harcı ödeme ekranı 2025: Yeni yurt dışı çıkış harcı ne kadar, nasıl ödenir? Yurt dışı harcından muaf olanlar - 1

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına her çıkışında belirli tutarlarda harç ödemesi alınır. 2024 yılında bu tutar 500 TL tutarındaydı. 2025 Ocak ayı itibariyle ise 710 TL ödeme alınıyor. İşte, 2025 yurt dışı çıkış harcından muaf olanlar ve ödeme yöntemleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

Yurt dışı çıkış harcı ödeme ekranı 2025: Yeni yurt dışı çıkış harcı ne kadar, nasıl ödenir? Yurt dışı harcından muaf olanlar - 2

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR, NASIL ÖDENİR?

2025 yılı başından itibaren, 500 TL olan yurt dışı çıkış harcı artık 710 TL olarak ödeniyor.

Basılı harç pulu uygulamasının sona ermesiyle harç bedeli Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden, e-Devlet Kapısı üzerindeki Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamalarından, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamalarıyla bu bankaların, PTT'nin ve vergi dairelerinin veznelerinden ödenebiliyor.

Yurt dışı çıkış harcı ödemesinin durumunu ise Dijital Vergi Dairesi'ndeki "Yurt Dışına Çıkış Harcı Sorgulama" menüsünden sorgulama işlemi yapılabiliyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÖDEME EKRANI

Yurt dışı çıkış harcı ödeme ekranı 2025: Yeni yurt dışı çıkış harcı ne kadar, nasıl ödenir? Yurt dışı harcından muaf olanlar - 3

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINDAN KİMLER MUAF?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından;
* Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar,
* 7 yaşını doldurmamış olanlar,
* Pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar,
* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar,
* Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı harçtan muaftır.

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