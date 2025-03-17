Yurt dışı çıkış harcı ödeme ekranı 2025: Yeni yurt dışı çıkış harcı ne kadar, nasıl ödenir? Yurt dışı harcından muaf olanlar

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR, NASIL ÖDENİR?

2025 yılı başından itibaren, 500 TL olan yurt dışı çıkış harcı artık 710 TL olarak ödeniyor.



Basılı harç pulu uygulamasının sona ermesiyle harç bedeli Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden, e-Devlet Kapısı üzerindeki Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamalarından, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamalarıyla bu bankaların, PTT'nin ve vergi dairelerinin veznelerinden ödenebiliyor.



Yurt dışı çıkış harcı ödemesinin durumunu ise Dijital Vergi Dairesi'ndeki "Yurt Dışına Çıkış Harcı Sorgulama" menüsünden sorgulama işlemi yapılabiliyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÖDEME EKRANI