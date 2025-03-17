Yurt dışı çıkış harcı ödeme ekranı 2025: Yeni yurt dışı çıkış harcı ne kadar, nasıl ödenir? Yurt dışı harcından muaf olanlar
Yurt dışına çıkışlarda tahsil edilen çıkış harcı, yeni yılın başından itibaren farklı tutarda ödenmeye başladı. Harç ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığı ve e-Devlet üzerinden yapılabildiği gibi anlaşmalı bankalardan da tahsil edilebiliyor. 2025 yılı ile beraber havalimanlarında basılı harç pulu uygulaması da son buldu. Peki, yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına her çıkışında belirli tutarlarda harç ödemesi alınır. 2024 yılında bu tutar 500 TL tutarındaydı. 2025 Ocak ayı itibariyle ise 710 TL ödeme alınıyor. İşte, 2025 yurt dışı çıkış harcından muaf olanlar ve ödeme yöntemleri...