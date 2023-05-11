Yurt dışı oyları Ankara'ya ulaştı

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.
Yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'ta tamamlanan oy kullanma işlemlerinin ardından, Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oylar, uçaklarla Ankara'ya getirildi.
Oyları taşıyan Türk Hava Yolları'nın "Selçuklu", "Çatalhöyük" ve "Rize-Artvin" uçakları, aralıklı olarak Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.
Havalimanına inen ilk uçakta görevli, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, oyların taşınma işleminin ciddi güvenlik önlemleri alınarak yapıldığını vurguladı.
Yolculuğa başlarken uçağın içinde ve bagaj alanında incelemelerde bulunduklarını kaydeden Karayel, "Hem bu oylar kullanılırken hem de bu oylar uçağa kadar getirirken bütün siyasi parti temsilcileri bu oyların etrafındaydı. Hem de sandık başındaydı. Sandık tutanaklarını imzaladılar, çuvallara konulurken süreci takip ettiler." dedi.
Uçakların inmesiyle mühürlü çuvallar, tırlara taşındı.
Saat 05.30'ta oyların taşıma işlemlerinin tamamlanması ve tutanakların tutulmasının ardından polis eşliğinde tırlar hareket etti. Siyasi parti temsilcileri de güvenlik amacıyla oluşturulan konvoya dahil oldu.
Oylar ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaştırıldı.
Söz konusu oyların tamamı, ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaştırıldı ve 14 Mayıs'ta, tüm yurtta oy verme işleminin tamamlandığı saat 17.00 itibarıyla diğer oylarla eş zamanlı olarak sayılmaya başlanacak.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan ve bulundukları ülkede belirlenen sürede oy kullanamayan seçmenler için gümrük kapılarındaki oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü, saat 17.00'ye kadar devam edecek.