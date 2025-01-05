Yurt dışı telefon ne zaman açılır? IMEI kaydı ne zaman sıfırlanır?

IMEI KAYDI NE ZAMAN SIFIRLANIR?

2025 yılı itibarıyla, yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kayıtlarının sıfırlanması süreci ocak 2025 itibariyle resmen başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan yeni düzenlemelere göre, her yılbaşında bu süreç başlatılacak ve sıfırlama işlemi kullanıcılar arasında farklı tarihlerde gerçekleşebilecektir. Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için yapılan IMEI kaydının sıfırlanması, belirli aralıklarla ve her yıl yenilenecek bir sistemle yürütülecek.





