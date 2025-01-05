Yurt dışı telefon ne zaman açılır? IMEI kaydı ne zaman sıfırlanır?

Yurt dışı telefonların kullanıma açılması ve IMEI kaydının sıfırlanması, Türkiye'ye giriş yapan telefonların IMEI numarasının kaydedilmesiyle ilgili belirli bir prosedüre tabidir. Peki, Yurt dışı telefon ne zaman açılır? IMEI kaydım ne zaman sıfırlanır?

Yurt dışı telefon ne zaman açılır? IMEI kaydı ne zaman sıfırlanır? - 1

2025 yılına girişle birlikte, yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt süreçleri yeniden gündem oldu. Türkiye’de yasal olarak kullanılabilmesi için yurt dışından getirilen cihazların IMEI kaydının yapılması zorunludur. Eğer bu kayıt işlemi 180 gün içerisinde yapılmazsa, cihazın mobil şebekelere bağlanması engellenir ve telefon kullanılamaz hale gelir.

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Yurt dışı telefon ne zaman açılır? IMEI kaydı ne zaman sıfırlanır? - 2

Yurt dışından gelen telefon sahiplerinin, telefonlarını Türkiye'ye giriş yaptığı tarihten itibaren 60 gün içinde kaydettirmeleri gerekmektedir. Bu süre zarfında yapılmayan kayıt işlemi, telefonun 180 gün sonunda tamamen kullanım dışı kalmasına yol açar.

Yurt dışı telefon ne zaman açılır? IMEI kaydı ne zaman sıfırlanır? - 3

IMEI KAYDI NE ZAMAN SIFIRLANIR?

2025 yılı itibarıyla, yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kayıtlarının sıfırlanması süreci ocak 2025 itibariyle resmen başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan yeni düzenlemelere göre, her yılbaşında bu süreç başlatılacak ve sıfırlama işlemi kullanıcılar arasında farklı tarihlerde gerçekleşebilecektir. Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için yapılan IMEI kaydının sıfırlanması, belirli aralıklarla ve her yıl yenilenecek bir sistemle yürütülecek.


Yurt dışı telefon ne zaman açılır? IMEI kaydı ne zaman sıfırlanır? - 4

Yurt dışı telefon kullanımına açılması, kaydın yapılması ve sıfırlama tarihleri, telefonun yurda giriş tarihine bağlı olarak hesaplanır. Bu düzenleme, kullanıcıların telefonlarını yasal olarak kullanabilmelerini sağlamak amacıyla, her yıl başında güncellenecek ve bu tarihlerde telefonların kullanımına ilişkin detaylı bilgilendirmeler yapılacaktır.

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