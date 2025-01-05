Yurt dışı telefon ne zaman açılır? IMEI kaydı ne zaman sıfırlanır?
Yurt dışı telefonların kullanıma açılması ve IMEI kaydının sıfırlanması, Türkiye'ye giriş yapan telefonların IMEI numarasının kaydedilmesiyle ilgili belirli bir prosedüre tabidir. Peki, Yurt dışı telefon ne zaman açılır? IMEI kaydım ne zaman sıfırlanır?
2025 yılına girişle birlikte, yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt süreçleri yeniden gündem oldu. Türkiye’de yasal olarak kullanılabilmesi için yurt dışından getirilen cihazların IMEI kaydının yapılması zorunludur. Eğer bu kayıt işlemi 180 gün içerisinde yapılmazsa, cihazın mobil şebekelere bağlanması engellenir ve telefon kullanılamaz hale gelir.