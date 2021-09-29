Yurtdışında 1500 euro, Tokat'ta 1500 lira

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yurtdışından 1500 euroya ithal edilen kızaklar 1500 lira maliyetle üretildi. İlk parti üretim yerli kızaklar Tükiye Kızak Federasyonu'na teslim edildi.

Anadolu Ajansı 29.09.2021 - 17:23 | Son Güncelleme : 29.09.2021 - 17:31

Yurtdışında 1500 euro, Tokat'ta 1500 lira - 1

Yurtdışından 1500 euroya (Yaklaşık 15 bin 500) ithal edilen kızaklar Tokat'ın Erbaa ilçesinde 1500 lira maliyetle üretildi.

3 ay önce yapımına başlanan 45 yarış kızağı düzenlenen törenle Türkiye Kızak Federasyonu'na teslim edildi.

Yurtdışında 1500 euro, Tokat'ta 1500 lira - 2

Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan, konuşmasında yarış kızaklarının Türkiye'de üretilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Yurtdışında 1500 euro, Tokat'ta 1500 lira - 3

Sessiz bir devrim gerçekleştirdiklerini dile getiren Tekcan, "Bu önemli bir konu. Kızaklar dişbudak ağacından uzun uğraşlarla yapılıyor. Biz kızakları yurtdışından 1500 euroya alıyorduk. Şimdi burada üretilmesi Türkiye için bir devrim."

Yurtdışında 1500 euro, Tokat'ta 1500 lira - 4

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl kızak tercihlerinde yerli ve milli modellere dönmeye çalıştıklarını belirtirken, "Gelecekte bu kızakları hem dezavantajlı bireyler hem de sporcularımız kullanabilecek. Bu tarz güzel etkinlikleri hayata geçireceğiz" dedi.

Yurtdışında 1500 euro, Tokat'ta 1500 lira - 5

Türkiye Kızak Federasyonu Tokat İl Temsilcisi Yıldıray Baş ise katıldıkları bazı yarışmalarda kızakların az olması nedeniyle sorun yaşadıklarını, sporcuların kendilerine ait kızaklarının olmadığını dile getirdi.

Yurtdışında 1500 euro, Tokat'ta 1500 lira - 6

Yurt dışından alınan kızak fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yeterince tedarik edilemediğini belirten Baş, "Kızakların Türkiye'de yapılabilirliğini araştırdık ve gerekli çalışmaları yaptık. Federasyon marangozların yaptığı numuneyi beğenince devamı geldi. Türkiye Kızak Federasyonu'da bizden kızak talebinde bulundu. Artık kızaklarımızı Erbaa'da üretiyor ve federasyonumuza teslim ediyoruz" dedi.

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