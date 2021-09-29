Yurtdışında 1500 euro, Tokat'ta 1500 lira

Sessiz bir devrim gerçekleştirdiklerini dile getiren Tekcan, "Bu önemli bir konu. Kızaklar dişbudak ağacından uzun uğraşlarla yapılıyor. Biz kızakları yurtdışından 1500 euroya alıyorduk. Şimdi burada üretilmesi Türkiye için bir devrim."