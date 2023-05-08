Yurt dışında kullanılan seçmen oyları Türkiye'ye gönderiliyor

İSVİÇRE

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İsviçre'de kayıtlı 105 bin 820 seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, Cenevre'de 9 gün boyunca 09.00-21.00 saatleri arasında sandıkların açık kaldığını kaydetti.

Özkan, "Vatandaşlarımızın seçime yoğun bir ilgi gösterdiğini gördük. Bu yıl oy verme işlemi, 2018 seçimlerine göre daha bir katılımla gerçekleştirildi. Biz zaten Başkonsolosluk olarak lojistik ve fiziki tedbirleri almıştık. Oy verme sürecinde sandık kurulları ve müşahitlerimiz son derece uyumlu bir şekilde çalıştılar." diye konuştu.