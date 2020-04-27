Yurt dışındaki Türklerin tahliyesi sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında çeşitli ülkelerdeki Türk vatandaşlarının yurda dönüşü sürüyor.
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Anadolu Ajansı 27.04.2020 - 03:02| Son Güncelleme : 27.04.2020 - 03:07
Türk vatandaşlarının ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için THY tarafından gönderilen uçak, Senegal ve Moritanya'dan Türk vatandaşlarını alarak İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
Yurda dönen vatandaşlar, tedbirler kapsamında Düzce'de yurda yerleştirildi.
Etiyopya'da bulunan 289 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı, Kayseri Havalimanı'na indi. Türk vatandaşları, daha sonra karayoluyla karantina sürecini geçirecekleri kentteki yurtlara gönderildi.
Cibuti ve Somali'de bulunan 207 Türk vatandaşını taşıyan THY'ye ait uçak ise Kapadokya Havalimanı'na indi. Yolculardan 123'ü Nevşehir'de gözlem altında tutulacakları Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ayşe Hümaşah Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilirken, diğerleri öğrenci yurduna yerleştirilmek üzere otobüslerle polis eşliğinde Niğde'ye gönderildi.
Corona virüs önlemleri kapsamında Katar'daki Türk vatandaşlarından 162'si Ankara'ya, 292'si İzmir'e getirildi.
Çankırı ve Manisa'ya gönderilen yolcular, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.
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