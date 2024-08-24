Yurt genelinde sıcaklıklar azalıyor! (Bugün hava nasıl olacak?)
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşüyor. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre hava durumunun mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Kuzey, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Karadeniz ile Kırklareli, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.