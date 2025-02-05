Yurt Time 2. Dönem başvuruları ne zaman?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen Yurt-Time Spor Projesi, KYK yurtlarında kalan öğrenciler için her yıl erişime açılıyor. Yurt-Time Spor Projesi için e-Devlet üzerinden başvuru alınacak. Geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan KYK yurt-time projesiyle birlikte öğrenciler günlük spor alışkanlığı kazanıp, sosyal ve akademik yönden gelişim gösterebiliyor. Peki, 2025 KYK yurt-time 2 başvurusu ne zaman?
KYK yurt-time başvuruları, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Yurt-time projesinin ne olduğu ve nasıl başvurulacağı binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. KYK yurtlarında düzenlenen projeye e-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor.