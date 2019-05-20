Yurtta 19 Mayıs coşkusu
Anadolu Ajansı, DHA, İHA
19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor bayramı kapsamında tüm Türkiye'de fener alayları ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. İSamsun, İzmir, Antalya, Bursa, Elazığ, Tokat ve Türkiye'nin batısından doğusuna tüm illerinde çeşitli kutlamalar düzenledi.On binlerce vatandaş sokağa çıkarak bayrak ve meşalelerle kutlamalarda yer aldı.
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119 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor bayramı kapsamında tüm Türkiye'de çeşitli kutlamalar yapıldı.
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2On binlerce vatandaş sokağa çıkarak bayrak ve meşalelerle kutlamalarda yer aldı.
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3Tüm Türkiye'den 19 Mayıs coşkusunu yansıtan fotoğraflar....
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SAMSUN
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ANTALYA
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Antalya Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen fener alayı, Konyaaltı varyantından başladı. Ellerinde bayrak, döviz ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları bulunan binlerce kişi, varyantta bir araya geldi.
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İZMİR
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ISPARTA
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İSTANBUL
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TOKAT
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ELAZIĞ
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BURSA
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SİNOP
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İZMİT
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BOLU