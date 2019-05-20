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Yurtta 19 Mayıs coşkusu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor bayramı kapsamında tüm Türkiye'de fener alayları ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. İSamsun, İzmir, Antalya, Bursa, Elazığ, Tokat ve Türkiye'nin batısından doğusuna tüm illerinde çeşitli kutlamalar düzenledi.On binlerce vatandaş sokağa çıkarak bayrak ve meşalelerle kutlamalarda yer aldı.

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    19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor bayramı kapsamında tüm Türkiye'de çeşitli kutlamalar yapıldı.
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    On binlerce vatandaş sokağa çıkarak bayrak ve meşalelerle kutlamalarda yer aldı.
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    Tüm Türkiye'den 19 Mayıs coşkusunu yansıtan fotoğraflar....
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    SAMSUN

    SAMSUN
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    ANTALYA

    ANTALYA
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    Antalya Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen fener alayı, Konyaaltı varyantından başladı. Ellerinde bayrak, döviz ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları bulunan binlerce kişi, varyantta bir araya geldi.

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    İZMİR

    İZMİR
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    ISPARTA

    ISPARTA
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    İSTANBUL

    İSTANBUL
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    TOKAT

    TOKAT
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    ELAZIĞ

    ELAZIĞ
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    BURSA

    BURSA
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    SİNOP

    SİNOP
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    İZMİT

    İZMİT
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    BOLU

    BOLU
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