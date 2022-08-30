Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 30.08.2022 - 15:59 | Son Güncelleme : 30.08.2022 - 16:17
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.
Siirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama yapıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene il protokolü de katıldı.
Erzurum'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Havuzbaşı Kent Meydanı'nda tören düzenlendi.
Töreni izlemeye gelen çocuklar, Türk bayraklarıyla askerleri selamladı.
Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti.
Konya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Törende, halk oyunu gösterileri gerçekleştirildi.
Çankırı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, halk oyunları gösterisi sunuldu.
Balıkesir'in Marmara ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı, denizde Sahil Güvenlik botu, Kıyı Emniyet Müdürlüğü botu ve özel teknelerle oluşturulan konvoyla kutlandı.