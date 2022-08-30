Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandı. Ülkenin bi ucundan diğer ucuna Türk bayraklarıyla sokaklara dökülen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Zafer Bayramı'nın 100. yılına özel törenler düzenlendi ardından gösteriler yapıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 30.08.2022 - 15:59 | Son Güncelleme : 30.08.2022 - 16:17

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 1

KÜTAHYA-DUMLUPINAR

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 2

KÜTAHYA-DUMLUPINAR

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 3

KÜTAHYA-DUMLUPINAR

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 4

KÜTAHYA-DUMLUPINAR

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 5

KÜTAHYA-DUMLUPINAR

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 6

İSTANBUL

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 7

İSTANBUL

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 8

İSTANBUL

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 9

İSTANBUL

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 10

İSTANBUL

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 11

İSTANBUL

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 12

SİİRT

Siirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama yapıldı.

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 13

SİİRT

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 14

SİİRT

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 15

SİİRT

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 16

TRABZON

Trabzon'da ’nın 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene il protokolü de katıldı.

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 17

TRABZON

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 18

TRABZON

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 19

TRABZON

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 20

ERZURUM

Erzurum'da, dolayısıyla Havuzbaşı Kent Meydanı'nda tören düzenlendi.

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 21

ERZURUM

Töreni izlemeye gelen çocuklar, Türk bayraklarıyla askerleri selamladı.

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 22

ERZURUM

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 23

ERZURUM

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 24

ANKARA

Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 25

ANKARA

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 26

ANKARA

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 27

KONYA

Konya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 28

KONYA

Törende, halk oyunu gösterileri gerçekleştirildi.

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 29

KONYA

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 30

KONYA

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 31

ÇANKIRI

Çankırı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 32

ÇANKIRI

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 33

ÇANKIRI

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 34

BALIKESİR

Balıkesir'in Marmara ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı, denizde Sahil Güvenlik botu, Kıyı Emniyet Müdürlüğü botu ve özel teknelerle oluşturulan konvoyla kutlandı.

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 35

BALIKESİR

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 36

BALIKESİR

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - 37

BALIKESİR

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