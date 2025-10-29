Yurtta Cumhuriyet coşkusu: Sınır köyünden yürekleri ısıtan fotoğraf

Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar, meydanlarda Cumhuriyet coşkusunu yaşıyor.

Yurtta Cumhuriyet coşkusu: Sınır köyünden yürekleri ısıtan fotoğraf - 1

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim." dediği Türkiye Cumhuriyeti bugün 102 yaşına girdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bugün yurdun dört bir yanında kutlanıyor.

Gaziantep'ten Tokat'a, Antalya'dan, Kars'a yurdun tüm şehirlerinde törenler yapıldı.

Askeri geçit törenleri gerçekleşti, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet'i kutladı.

Bir sınır köyünden gelen fotoğraf ise yürekleri ısıttı.

İşte yurttan bayram kutlamaları...

TÜRKİYE HABERLERİ

Yurtta Cumhuriyet coşkusu: Sınır köyünden yürekleri ısıtan fotoğraf - 2

SINIR KÖYÜNDE KUTLAMA

Türkiye-Ermenistan sınırındaki Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Boyuntaş köyündeki öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Sınırın sıfır noktasında bulunan Boyuntaş Köyü İlk ve Ortaokulu'nda öğretmen ve öğrencilerin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına köy halkı da katılım gösterdi.

Yurtta Cumhuriyet coşkusu: Sınır köyünden yürekleri ısıtan fotoğraf - 3

KÖYÜN İÇİNDE TUR ATTILAR

Ellerinde Türk bayrağı, Atatürk posteri ve "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı pankart taşıyan öğrenciler, köy içinde tur attı.

Bir öğrenci de "Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz." yazılı temsili gazeteyi "Yazıyor yazıyor, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz yazıyor." diyerek köylülere dağıttı.

Yurtta Cumhuriyet coşkusu: Sınır köyünden yürekleri ısıtan fotoğraf - 4

İLKOKULDA EZBERLEDİĞİ ŞİİRİ OKUDU

Ardından düzenlenen ve öğrencilerin marşlar söylediği Cumhuriyet Yürüyüşü'nde, köy sakinlerinden 79 yaşındaki Seher Karadağ, ilkokulda ezberlediği Atatürk şiirlerini okudu.

Çeşitli gösterilerin de yapıldığı sınır köyündeki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları hem renkli geçti hem de yürekleri ısıttı.

Yurtta Cumhuriyet coşkusu: Sınır köyünden yürekleri ısıtan fotoğraf - 5

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNDE COŞKULU KUTLAMA

Önceki gün 6,1 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen tören, Türk bayrağının göndere çekilmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajının okunmasıyla devam eden tören, Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu ve Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'ın tören alanındaki öğrencilerin bayramını kutlamasıyla devam etti.

Kaymakam Koyuncu, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümünü kutlamanın, gururu, coşkusu ve heyecanı içerisinde olduğunu söyledi.

Yurtta Cumhuriyet coşkusu: Sınır köyünden yürekleri ısıtan fotoğraf - 6

BATMAN

Batman'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı etkinlikleri kapsamında Turgut Özal Bulvarında tören düzenlendi.

Yurtta Cumhuriyet coşkusu: Sınır köyünden yürekleri ısıtan fotoğraf - 7

MARDİN

Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda tören düzenlendi. Kutlamalar kapsamında geçit töreni yapıldı.

Yurtta Cumhuriyet coşkusu: Sınır köyünden yürekleri ısıtan fotoğraf - 8

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Caddesinde tören düzenlendi. Tören kapsamında öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

Yurtta Cumhuriyet coşkusu: Sınır köyünden yürekleri ısıtan fotoğraf - 9

KIRIKKALE

Kırıkkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Törene katılan çocuklar, Milli Mücadele dönemini simgeleyen bir geçit töreni gerçekleştirdi.

Yurtta Cumhuriyet coşkusu: Sınır köyünden yürekleri ısıtan fotoğraf - 10

NİĞDE

Niğde'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Vali Cahit Çelik'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Niğde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri çeşitli gösteriler sundu.

Yurtta Cumhuriyet coşkusu: Sınır köyünden yürekleri ısıtan fotoğraf - 11

ADIYAMAN

Adıyaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Yurtta Cumhuriyet coşkusu: Sınır köyünden yürekleri ısıtan fotoğraf - 12

KIRŞEHİR

Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kırşehir'de tören düzenlendi. Cacabey Meydanı'ndaki kutlama programında, genç sporcular gösteri sundu.

Yurtta Cumhuriyet coşkusu: Sınır köyünden yürekleri ısıtan fotoğraf - 13

AĞRI

Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı etkinlikleri kapsamında Adliye binası önünde tören düzenlendi. Askeri, öğrenci ve araç geçit töreni yapıldı.

Yurtta Cumhuriyet coşkusu: Sınır köyünden yürekleri ısıtan fotoğraf - 14

BAYBURT

Bayburt'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören düzenlendi. Törende İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando ekipleri, gösteri sundu.

Yurtta Cumhuriyet coşkusu: Sınır köyünden yürekleri ısıtan fotoğraf - 15

MUĞLA

Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Halk oyunları ve sporcuların gösterilerinin yapıldığı program, geçit töreniyle sona erdi.

Yurtta Cumhuriyet coşkusu: Sınır köyünden yürekleri ısıtan fotoğraf - 16

ARTVİN

Artvin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Yurtta Cumhuriyet coşkusu: Sınır köyünden yürekleri ısıtan fotoğraf - 17

DENİZLİ

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Valilik önündeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda tören düzenlendi.

Yurtta Cumhuriyet coşkusu: Sınır köyünden yürekleri ısıtan fotoğraf - 18

KÜTAHYA'DA

Kütahya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Dumlupınar Spor Salonu’ndaki törende, halk oyunları gösterisi sergilendi.

Yurtta Cumhuriyet coşkusu: Sınır köyünden yürekleri ısıtan fotoğraf - 19

AYDIN

Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstasyon Meydanı'nda tören düzenlendi.

Yurtta Cumhuriyet coşkusu: Sınır köyünden yürekleri ısıtan fotoğraf - 20

SİNOP

Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Yurtta Cumhuriyet coşkusu: Sınır köyünden yürekleri ısıtan fotoğraf - 21

KASTAMONU

Kastamonu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

Törende, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliği ekipleri gösteri yaptı.

Yurtta Cumhuriyet coşkusu: Sınır köyünden yürekleri ısıtan fotoğraf - 22

SİVAS

Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda törenler düzenlendi. Kutlama programı, tören geçidiyle sonra erdi.

DAHA FAZLA GÖSTER