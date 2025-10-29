Yurtta Cumhuriyet coşkusu: Sınır köyünden yürekleri ısıtan fotoğraf

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNDE COŞKULU KUTLAMA

Önceki gün 6,1 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen tören, Türk bayrağının göndere çekilmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajının okunmasıyla devam eden tören, Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu ve Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'ın tören alanındaki öğrencilerin bayramını kutlamasıyla devam etti.

Kaymakam Koyuncu, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümünü kutlamanın, gururu, coşkusu ve heyecanı içerisinde olduğunu söyledi.