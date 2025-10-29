Yurtta Cumhuriyet coşkusu: Sınır köyünden yürekleri ısıtan fotoğraf
Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar, meydanlarda Cumhuriyet coşkusunu yaşıyor.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim." dediği Türkiye Cumhuriyeti bugün 102 yaşına girdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bugün yurdun dört bir yanında kutlanıyor.
Gaziantep'ten Tokat'a, Antalya'dan, Kars'a yurdun tüm şehirlerinde törenler yapıldı.
Askeri geçit törenleri gerçekleşti, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet'i kutladı.
Bir sınır köyünden gelen fotoğraf ise yürekleri ısıttı.
İşte yurttan bayram kutlamaları...