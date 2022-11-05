Yurtta ilaçlama 76 öğrenciyi hastanelik etti

Şırnak'ta, kaldıkları öğrenci yurdunun mutfağının ilaçlanmasından etkilenen 76 üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Yurtta ilaçlama 76 öğrenciyi hastanelik etti - 1

Şırnak'ta yurtta ilaçlamadan etkilenen 76 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Yurtta ilaçlama 76 öğrenciyi hastanelik etti - 2

Valilikten yapılan açıklamada, Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü'nde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şırnak Cezeri Kız Öğrenci Yurdunun mutfak kısmında dün 23.00 sıralarında yapılan ilaçlama neticesinde, yurdun yatakhane bölümlerinde bulunan 76 kız öğrencinin zehirlendiği bildirildi.

Yurtta ilaçlama 76 öğrenciyi hastanelik etti - 3

Şırnak Devlet Hastanesi'ne intikal ettirilen öğrencilerin tedavilerinin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, "Öğrencilerimizin tamamının sağlık durumu iyi olup tedbir amaçlı Şırnak Devlet Hastanesi'nde misafir edilmektedir" denildi

Yurtta ilaçlama 76 öğrenciyi hastanelik etti - 4

Ayrıca olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı ve valilik tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Yurtta ilaçlama 76 öğrenciyi hastanelik etti - 5
Yurtta ilaçlama 76 öğrenciyi hastanelik etti - 6
Yurtta ilaçlama 76 öğrenciyi hastanelik etti - 7

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