Yurtta kar esareti. Araçlar kontrolden çıktı, ulaşım durma noktasına geldi

23.01.2026 09:04

İHA, AA

Birçok kentte kar etkisini sürdürüyor. Bazı yollarda ulaşım durma noktasına geldi. Karayolları ekipleri, gece boyu trafik akışını sağlamak için mesai yaptı.

IHA

Kar ve buzlanma, yurdun birçok noktasında ulaşımı aksattı.

 

Gaziantep'te kar etkisini sürdürüyor.

 

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun (TAG) Adana istikametinde trafik akışı tamamen durdu.

 

Çok sayıda araç mahsur kaldı. Bölgeye karayolları ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.

 

Ekipler, bölgede ulaşımı kontrollü şekilde sağlanmaya çalışıyor.

IHA

Gaziantep-Araban yolunda da ulaşım aksıyor.

 

Yol üzerindeki bin rakımlı Karadağ geçidinde çok sayıda kaza meydana geldi.

IHA

UŞAK

Dumlupınar Rampaları mevkiinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

 

Çok sayıda TIR ve kamyon mahsur kaldı. Bölgede 3 saat boyunca ulaşım durdu.

 

Karayolları ekipleri, trafik akışının sorunsuz devam edebilmesi için çalışmaları sürdürüyor.

IHA

SİVAS

Sivas’ta soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürürken, tipinin de etkisiyle adeta kar esareti yaşandı.

 

Kapanan yollar nedeniyle Sivas’ın komşu illerle araç ulaşımı kesildi. Merkezle birçok ilçe arasında da gece boyu araç ulaşımı sağlanamadı. Sivas’ın Gürün ilçesi sınırlarından geçen Malatya - Kayseri karayolu da araç ulaşımına kapandı.

IHA

Yol ilçe merkezinde trafiğe kapatıldı, yolcu otobüsleri tesislere çekildi. İlçede mahsur kalan yaklaşık 700 yolcu ise okul yurtlarına yerleştirilerek tesislerde ağırlandı.

 

Mahsur kalan vatandaşlar son yılların en sert kışıyla karşı karşıya olduklarını belirttiler.

Anadolu Ajansı

BİTLİS

Kar kalınlığının yer yer 2 ile 3 metreleri bulduğu bölgelerde greyder, kepçe ve kar savurma araçlarıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, özellikle yüksek kesimler ve kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcıyor.

IHA

MARDİN

Mardin de kar yağışının etkisini sürdürdüğü kentler arasında.

 

Mazıdağı-Derik yolunda buzlanma nedeniyle çok sayıda kaza oldu.

 

Bölgede ulaşım aksıyor. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

