Yurtta kuvvetli lodos etkili oluyor (İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava durumu nasıl olacak?)

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Marmara ve Ege'de lodosun etkisini hissettirecek. Lodosun getirdiği çöl sıcağı yurdun genelinde etkili olacak. NTV Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan lodosun etkisiyle baş ağrısı, hâlsizlik ve nefes darlığı gibi problemlerin görülebileceğini uyarısında bulundu.

Yurtta kuvvetli lodos etkili oluyor (İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava durumu nasıl olacak?) - 1

YURTTA KUVVETLİ LODOS ETKİLİ OLUYOR

Lodosun tüm yurtta etkili olduğunu ve hafta sonu da devam edeceği uyarısında bulunan NTV Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, baş ağrısı, hâlsizlik ve nefes darlığı gibi problemlerin görülebileceğini uyarısında bulundu.

Yurtta kuvvetli lodos etkili oluyor (İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava durumu nasıl olacak?) - 2

Lodosun getirdiği çöl sıcaklıklarının yurtta etkili olacağını söyleyen Çalışkan, Marmara ve Ege'de kısa aralıklarla yağmurda görülebileceğini belirtti.

Yurtta kuvvetli lodos etkili oluyor (İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava durumu nasıl olacak?) - 3

Çalışkan, Ekim ayının ilk haftasına kadar sürecek olan lodosun ardından kuvvetli yağışların da görülebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Yurtta kuvvetli lodos etkili oluyor (İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava durumu nasıl olacak?) - 4

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın Anadolu kesimi, Ege, Batı Karadeniz, İstanbul, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Edremit Körfezi çevresi ve Bergama çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yurtta kuvvetli lodos etkili oluyor (İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava durumu nasıl olacak?) - 5

28 EYLÜL'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yurtta kuvvetli lodos etkili oluyor (İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava durumu nasıl olacak?) - 6

İSTANBUL'DA HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?

Lodosun etkili olduğu İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli yağışlı geçmesi bekleniyor

Yurtta kuvvetli lodos etkili oluyor (İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava durumu nasıl olacak?) - 7

29 EYLÜL'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yurtta kuvvetli lodos etkili oluyor (İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava durumu nasıl olacak?) - 8

30 EYLÜL'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yurtta kuvvetli lodos etkili oluyor (İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava durumu nasıl olacak?) - 9

1 EKİM'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yurtta kuvvetli lodos etkili oluyor (İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava durumu nasıl olacak?) - 10

2 EKİM'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER