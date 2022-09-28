Yurtta kuvvetli lodos etkili oluyor (İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava durumu nasıl olacak?)

Lodosun tüm yurtta etkili olduğunu ve hafta sonu da devam edeceği uyarısında bulunan NTV Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, baş ağrısı, hâlsizlik ve nefes darlığı gibi problemlerin görülebileceğini uyarısında bulundu.
Lodosun getirdiği çöl sıcaklıklarının yurtta etkili olacağını söyleyen Çalışkan, Marmara ve Ege'de kısa aralıklarla yağmurda görülebileceğini belirtti.
Çalışkan, Ekim ayının ilk haftasına kadar sürecek olan lodosun ardından kuvvetli yağışların da görülebileceği değerlendirmesinde bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın Anadolu kesimi, Ege, Batı Karadeniz, İstanbul, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Edremit Körfezi çevresi ve Bergama çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Lodosun etkili olduğu İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli yağışlı geçmesi bekleniyor