Yurtta Ramazan Bayramı heyecanı. Camilerden bayram namazı kareleri
20.03.2026 09:47
AA
Türkiye'nin dört bir yanında Ramazan bayramı sevinci başladı. İstanbul'dan Mersin'e Karabük'ten Elazığ'a birçok şehirde vatandaşlar, günün erken saatlerinde bayram namazlarını eda etmek için camilere akın ettiler.
İSTANBUL
İstanbul'daki vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde eda etti.
ANKARA
Ankara'daki vatandaşlar, bayram sabahında Kocatepe Camisi'ne gelerek bayram namazlarını kıldılar.
KARABÜK
Karabük'teki camiler, bayram namazı için gelenleri ağırladı. Yeşil Mahalle Yeşil Camisi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazlarını eda etti. Namazın ardından verilen hutbeyi dinleyerek dua ettiler.
mersin
Mersin'deki vatandaşların bir kısmı da, bayram namazı için şehrin en büyük camilerinden olan Muğdat Camisi'ne gitti. Vatandaşlar vaazı dinledi, namazlarını eda edip dualarını ettiler.
ELAZIĞ
Elazığ'daki İzzetpaşa Camisi başta olmak üzere şehirdeki tüm camiler de yine bayram namazı için gelen vatandaşları ağırladı. Namazlar kılındı, vaazlar verildi ve dualar edildi.
MALATYA
Malatya'nın Darende ilçesindeki “Somuncu Baba” adıyla bilinen Şeyh Hamid-i Veli hazretlerinin türbesinin bulunduğu külliyeye gelen vatandaşlar, bayram namazı için külliyeye gelerek camileri doldurdu.
KIRŞEHİR
Kırşehir'deki Hoca Ahmet Yesevi Camisi başta olmak üzere Kırşehir'deki tüm camiler, bayram namazını eda etmek için gelen vatamndaşları ağırladı.
KOCAELİ
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki vatandaşlar, tarihi Fevziye Camisi'nde bayram namazı için saf tuttu.