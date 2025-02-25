Yurtta sıcaklıklar artıyor (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Muğla, Manisa, Sinop çevreleri ile Edirne'nin güney kesimleri ve Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda 3-4 derece artış yaşanacak.