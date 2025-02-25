Yurtta sıcaklıklar artıyor (Bugün hava nasıl olacak?)

Yoğun kar yağışının ardından ülke genelinde sıcaklıklar artıyor. Sıcaklıklarda 3-4 derece artış yaşanırken perşembe günü hava biraz daha ısınacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ise iki il için turuncu kodlu kar uyarısı verdi.

Yurtta sıcaklıklar artıyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Muğla, Manisa, Sinop çevreleri ile Edirne'nin güney kesimleri ve Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda 3-4 derece artış yaşanacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yurtta sıcaklıklar artıyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Yurtta sıcaklıklar artıyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde 3 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yurtta sıcaklıklar artıyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yurtta sıcaklıklar artıyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

MGM, Artvin ve Rize için turuncu kodlu kar yağışu uyarısı verdi.

TURUNCU KOD NEDİR?

Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

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