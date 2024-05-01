Yurttan 1 Mayıs manzaraları
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Ankara, İzmir, Bursa olmak üzere tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul Valiliği'nin Taksim önlemleri İstanbul'da ise gerilime sahne oldu. Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) öncülüğünde Saraçhane’de toplanan sendika ve siyasi partiler Taksim Meydanı’na yürümek isteyenler ile polis arasında arbede çıktı. İşte yurttan 1 Mayıs yansımaları...
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm dünyada olduğu gibi ülkenin dört bir yanında kutlanıyor.