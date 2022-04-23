Yurttan 23 Nisan kutlama fotoğrafları

DÜZCE

Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Anıtpark Meydanı'ndaki törene, İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, şube ve okul müdürleri ile öğretmenler katıldı.