Yurttan 23 Nisan kutlama fotoğrafları

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Covid-19 salgını nedeniyle iki yılın ardından yeniden yüz yüze etkinliklerle kutlanıyor. İşte yurttan yansıyan kareler...

Haberler - Anadolu Ajansı 23.04.2022 - 11:37

Yurttan 23 Nisan kutlama fotoğrafları - 1

ANKARA- ANITKABİR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene çocuklar da katıldı.

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Yurttan 23 Nisan kutlama fotoğrafları - 3
Yurttan 23 Nisan kutlama fotoğrafları - 4
Yurttan 23 Nisan kutlama fotoğrafları - 5
Yurttan 23 Nisan kutlama fotoğrafları - 6
Yurttan 23 Nisan kutlama fotoğrafları - 7
Yurttan 23 Nisan kutlama fotoğrafları - 8
Yurttan 23 Nisan kutlama fotoğrafları - 9
Yurttan 23 Nisan kutlama fotoğrafları - 10
Yurttan 23 Nisan kutlama fotoğrafları - 11
Yurttan 23 Nisan kutlama fotoğrafları - 12
Yurttan 23 Nisan kutlama fotoğrafları - 13
Yurttan 23 Nisan kutlama fotoğrafları - 14
Yurttan 23 Nisan kutlama fotoğrafları - 15
Yurttan 23 Nisan kutlama fotoğrafları - 16

ANTALYA

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan (ortada) Anıtı'na çocuklarla birlikte çelenk bıraktı.

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Yurttan 23 Nisan kutlama fotoğrafları - 18
Yurttan 23 Nisan kutlama fotoğrafları - 19

DÜZCE

Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Anıtpark Meydanı'ndaki törene, İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, şube ve okul müdürleri ile öğretmenler katıldı.

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Yurttan 23 Nisan kutlama fotoğrafları - 21
Yurttan 23 Nisan kutlama fotoğrafları - 22
Yurttan 23 Nisan kutlama fotoğrafları - 23
Yurttan 23 Nisan kutlama fotoğrafları - 24
Yurttan 23 Nisan kutlama fotoğrafları - 25

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği önünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

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