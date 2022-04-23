Yurttan 23 Nisan kutlama fotoğrafları

Haberler - Anadolu Ajansı 23.04.2022 - 11:37
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene çocuklar da katıldı.
Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan (ortada) Atatürk Anıtı'na çocuklarla birlikte çelenk bıraktı.
Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Anıtpark Meydanı'ndaki törene, İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, şube ve okul müdürleri ile öğretmenler katıldı.
Zonguldak Valiliği önünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.