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Yurttan 30 Ağustos Zafer Bayramı manzaraları

DHA, Anadolu Ajansı, İHA

Büyük Taarruz'un 97'nci yılı tüm yurtta düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

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    Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı...
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    97 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı.
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    Büyük zafer için yurdun dört bir yanında kutlama etkinlikleri düzenleniyor.
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    Maslak'ta bir çok gökdelen dev Türk bayraklarıyla donatıldı.
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    Gökdelenlerdeki Atatürk posterleri ve Türk bayrakları havadan görüntülendi.
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    İşte yurttan 30 Ağustos manzaraları...
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