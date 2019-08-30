Yurttan 30 Ağustos Zafer Bayramı manzaraları
DHA, Anadolu Ajansı, İHA
Büyük Taarruz'un 97'nci yılı tüm yurtta düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.
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1Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı...
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297 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı.
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3Büyük zafer için yurdun dört bir yanında kutlama etkinlikleri düzenleniyor.
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4Maslak'ta bir çok gökdelen dev Türk bayraklarıyla donatıldı.
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5Gökdelenlerdeki Atatürk posterleri ve Türk bayrakları havadan görüntülendi.
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6İşte yurttan 30 Ağustos manzaraları...
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