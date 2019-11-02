Yurttan kar manzaraları

İHA 02.11.2019 - 09:16 Son Güncelleme : 02.11.2019 - 12:02
Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimleride kar yağışı etkili oldu. Ordu ve Giresun'un yüksek rakımlı yaylaları, dün gece yağan karla beyaza büründü.
Yaylalarda olan çobanlar da kar sürpriziyle karşılaştı.
Yağan kar nedeniyle hayvanların yiyecek bulması zorlaşırken, çobanlar sürüleriyle yaylalardan dönmeye başladı.
Erzurum güne kar sürprizi ile uyandı.
Hafta sonu kar sürpriziyle uyanan vatandaşlar evlerinin önünü ve araçlarının üzerindeki karı temizlemek için çaba sarf etti.
Aşkale ilçe merkezi beyaza bürünürken yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.