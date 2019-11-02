Yurttan kar manzaraları

Erzurum ve Ordu'da sabah itibari ile başlayan kar yağışı Kars, Bitlis'i de etkisi altına aldı. İşte Türkiye'den kar manzaları...

İHA 02.11.2019 - 09:16 Son Güncelleme : 02.11.2019 - 12:02

ORDU'DA YAYLALARA KAR

Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimleride kar yağışı etkili oldu. Ordu ve Giresun'un yüksek rakımlı yaylaları, dün gece yağan karla beyaza büründü.

Yaylalarda olan çobanlar da kar sürpriziyle karşılaştı.

Yağan kar nedeniyle hayvanların yiyecek bulması zorlaşırken, çobanlar sürüleriyle yaylalardan dönmeye başladı.

ERZURUM'DA AŞKALE

Erzurum güne kar sürprizi ile uyandı.

Hafta sonu kar sürpriziyle uyanan vatandaşlar evlerinin önünü ve araçlarının üzerindeki karı temizlemek için çaba sarf etti.

Aşkale ilçe merkezi beyaza bürünürken yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

BİTLİS

KAYSERİ/ERCİYES

BİNGÖL/KARLIOVA

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