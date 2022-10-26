Yürürken buldu: Kestane olsaydı tatlı yapacaktım

Erzurum'da yaklaşık 9 kiloluk mantar bulan bir kişi, ilk gördüğünde kestane kabağı olduğunu düşünerek ondan tatlı yapmak istedi. Ancak hem mantar hem de yenilemediğini öğrenince 'üzüldüm' yanıtı verdi.

Yürürken buldu: Kestane olsaydı tatlı yapacaktım - 1

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir kişi yaklaşık 9 kilo ağırlığında mantar buldu.

Yürürken buldu: Kestane olsaydı tatlı yapacaktım - 2

Kemerkaya köyünün güney yamaçlarında pazar yürüyüşü yapan Beycan Onat'ın bulduğu 8,885 kilogramlık mantarı görenler şaşırdı.

Yürürken buldu: Kestane olsaydı tatlı yapacaktım - 3

Beycan Onat, mantarı ilk gördüğünde kestane kabağı sandığını ancak yakınına gidince mantar olduğunu anladığını söyledi.

Yürürken buldu: Kestane olsaydı tatlı yapacaktım - 4

Mantarı Kemerkaya köyünün dağlarında bulduğunu açıklayan Onat, ''9 kilo civarında. Çok şaşırdım, kestane olsaydı tatlı yapacaktım ama mantarmış, bir de yenilmeyen mantar olduğunu görünce üzüldüm” dedi.

Yürürken buldu: Kestane olsaydı tatlı yapacaktım - 5

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