Yürürken buldu: Kestane olsaydı tatlı yapacaktım

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir kişi yaklaşık 9 kilo ağırlığında mantar buldu.
Kemerkaya köyünün güney yamaçlarında pazar yürüyüşü yapan Beycan Onat'ın bulduğu 8,885 kilogramlık mantarı görenler şaşırdı.
Beycan Onat, mantarı ilk gördüğünde kestane kabağı sandığını ancak yakınına gidince mantar olduğunu anladığını söyledi.
Mantarı Kemerkaya köyünün dağlarında bulduğunu açıklayan Onat, ''9 kilo civarında. Çok şaşırdım, kestane olsaydı tatlı yapacaktım ama mantarmış, bir de yenilmeyen mantar olduğunu görünce üzüldüm” dedi.