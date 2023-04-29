Yürüyerek geldiği hastaneden cenazesi çıktı

'GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE ÖLDÜ'

Nureddin Özoğlu'nu hastanede bir an olsun yalnız bırakmayan eşi Songül Özoğlu öksürük şikayetiyle geldikleri hastaneden cesedini aldıklarını eşinin ölümünde ihmali olanların cezalandırılmasını istedi.

Özoğlu, doktorun eşine alerjisi bulunduğu bir ilacı yazdığı, kızının itirazı üzerine ilacın değiştirilerek taburcu edildiğini söyledi.

Ancak eşinin durumunda düzelme olmayınca tekrar aynı hastaneye gittiklerini, bu kez hemşirenin eşinin alerjisi olan ilacı verdiğini öne süren Özoğlu, "Hastaneye güle oynaya geldik. Ciddi bir sağlık sorunu yoktu. Uyarılarımıza rağmen alerjisi olan tozlu ilaç seruma enjekte edildi. Uyardığımız hemşire kızıma 'Burası hastane, bir şey olursa müdahale ederiz' dedi. Ama eşimi kurtaramadılar. Hepimiz üzgünüz, halen kabullenemiyoruz. Sapasağlam adamın kaybetmemiz çok zor oldu. Bizim yaşadığımız olayı bir başkalarının da yaşamasını istemiyoruz. Kabullenmek çok zor. Bu hukuki süreçte elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.



​HASTANE YÖNETİMİ: İDDİALAR ASILSIZ



Hastane yönetimi ise iddiaların asılsız olduğunu, ailenin suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığını, hukuki sürecin sonucunun beklendiğini bildirdi.