Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 100 metreyi buldu

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'in 22 Kasım 2022 tarihinde hizmete alınmasının ardından barajdaki su seviyesi kontrollü şekilde yükselmeye devam ediyor.