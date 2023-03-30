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Yusufeli Barajı'nda binaların çoğu sular altında kaldı

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı’nda, 134,66 milyon metreküp su depolandı. Barajın su seviyesi 91 metreye ulaştı. Yol ve köprülerin dipte kaldığı ilçede, baraj suları eski yerleşim yerinden geçen viyadük ayaklarına dayandı. Terk edilen binaların büyük kısmı ise su altında kaldı.

Yusufeli Barajı'nda binaların çoğu sular altında kaldı - 1

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükselirken binalar da su altında kalmaya devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yusufeli Barajı'nda binaların çoğu sular altında kaldı - 2

22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 91 metreye, depolanan su miktarı 134,66 milyon metreküpe, su seviyesi 594,45 kotuna ulaştı.

Yusufeli Barajı'nda binaların çoğu sular altında kaldı - 3

Yol ve köprülerin dipte kaldığı ilçede baraj suları, geri dönüşüm yıkımları süren terk edilmiş binaları geçip, ilçeden geçen yapımı süren viyadük ayaklarına da dayandı.

Yusufeli Barajı'nda binaların çoğu sular altında kaldı - 4

Boşaltılan ilçede birçok bina ve apartmanların ilk katlarının suyla kaplandığı gözlendi.

Yusufeli Barajı'nda binaların çoğu sular altında kaldı - 5

Su seviyesinin artmasıyla eski ilçe merkezi yolu kapatılıp, araç ve yaya girişine izin verilmiyor.

Yusufeli Barajı'nda binaların çoğu sular altında kaldı - 6

Ekipler, su altında kalmayan bazı noktalarda yıkım işlemlerini sürdürüyor.

Yusufeli Barajı'nda binaların çoğu sular altında kaldı - 7

2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek.

Yusufeli Barajı'nda binaların çoğu sular altında kaldı - 8
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