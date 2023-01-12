Yusufeli Barajı'nda dip savak testi başarıyla tamamlandı: Su seviyesi 63 metreye ulaştı

Türkiye'nin en büyük barajı olan Yusufeli'nde bugün önemli bir test vardı. Barajın dip savakları, yani su artış seviyesini kontrol eden sistemleri testi başarı ile tamamladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 63 metreye ulaşarak dip savakların seviyesine geldi.
Barajda biriken su miktarı ise 49 milyon metreküpe ulaştı. Suyun bu seviyeye ulaşmasıyla baraj gövdesi üzerinde bulunan ve su tutma programına uygun şekilde su seviyesinin yükselmesini kontrol edecek 4 dip savak açılıp kapatılarak sorunsuz şekilde test edildi.
Dip savaklar, barajda su tutulurken su seviyesinin günde 1 metreyi geçmeyecek şekilde kontrollü şekilde yükselmesini sağlıyor. Suyun fazla gelmesi halinde dip savaklar açılarak, fazla su tahliye ediliyor.
Dip savaklar barajdaki su seviyesi belli kotlara geldiğinde, kontrol beklemesi sırasında su seviyesini sabit tutmak için gelen suyun tahliyesini ve büyük bir taşkın anında dolu savaklardan su tahliyesi yeterli olmadığı zaman açılarak, barajın emniyeti için su tahliyesi görevlerini gerçekleştiriyor.
Yusufeli Barajı ve HES Kontrollü Su Tutma Programı'nın uygulanabilmesi için 4 dip savak bulunuyor.
Tesisin kurulu gücü 558 megavat olup, yıllık ortalama enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaattir. Dev tesisin üreteceği enerjiyle, ekonomiye yıllık 5 milyar lira katma değer temin edeceği hesaplanıyor. Yusufeli Barajı ve HES'in devreye alınmasıyla, Türkiye'nin hidroelektrik enerji üretim kapasitesi yüzde 2 artacak. Böylece 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.
Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri'nin getireceği rüsubatı önemli ölçüde tutarak, diğer barajların ömrünün uzamasına vesile olacak ve Çoruh Nehri'nde oluşabilecek taşkın riskini azaltacak. Ayrıca mansabında bulunan Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarının üretim kapasitelerini artıracak.