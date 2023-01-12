Yusufeli Barajı'nda dip savak testi başarıyla tamamlandı: Su seviyesi 63 metreye ulaştı

YUSUFELİ BARAJI

Tesisin kurulu gücü 558 megavat olup, yıllık ortalama enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaattir. Dev tesisin üreteceği enerjiyle, ekonomiye yıllık 5 milyar lira katma değer temin edeceği hesaplanıyor. Yusufeli Barajı ve HES'in devreye alınmasıyla, Türkiye'nin hidroelektrik enerji üretim kapasitesi yüzde 2 artacak. Böylece 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri'nin getireceği rüsubatı önemli ölçüde tutarak, diğer barajların ömrünün uzamasına vesile olacak ve Çoruh Nehri'nde oluşabilecek taşkın riskini azaltacak. Ayrıca mansabında bulunan Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarının üretim kapasitelerini artıracak.