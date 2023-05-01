Yusufeli Barajı'nda eski ilçe merkezi görünmez oldu

Artvin'de Yusufeli Barajı'nda, 397,90 milyon metreküp su depolandı. Su yüksekliğinin 126,58 metreye ulaşmasıyla eski ilçe merkezi de tamamen su altında kaldı.

Yusufeli Barajı'nda eski ilçe merkezi görünmez oldu - 1

Geçen yıl 22 Kasım'da su tutmaya başlayan, Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'de su seviyesi, her geçen gün yükseliyor.

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Yusufeli Barajı'nda eski ilçe merkezi görünmez oldu - 2

Kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı havzasında; su yüksekliği 126,58 metreye, depolanan su miktarı da 397,90 milyon metreküpe ulaştı.

Yusufeli Barajı'nda eski ilçe merkezi görünmez oldu - 3

Binaların dipte kaldığı bölgede suyun yükselmesiyle eski yerleşim yeri de öğrenci yurdu binası dışında tamamen su altında kaldı.

Yusufeli Barajı'nda eski ilçe merkezi görünmez oldu - 4

İlçenin sakinlerinden Gamze Alkan, “Şu anda yaşadığımız evlerimizin, okuduğumuz okullarımızın yok oluşuna tanıklık ediyoruz.” dedi.

Yusufeli Barajı'nda eski ilçe merkezi görünmez oldu - 5
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