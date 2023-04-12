Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 106 metreyi aştı

"AĞLAMAMAK ELDE DEĞİL"

Anılarının sular altında kaldığını söyleyen Nurettin Demirci, "Ben doğduğumdan beri buradayım. Burada büyüdüm. Çalıştım, çabaladım. Bahçe yaptım burada. Kendim, inşaatında çalıştım, ev yaptım. Burada sadece anılarımız değil emeklerimiz de var.. Ağlamamak elde değil." dedi.