Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 106 metreyi aştı

Artvin'de Yusufeli Barajı'nda, 228 milyon metreküpü aşkın su depolandı. Barajda su yüksekliği 106,57 metreye ulaştı.

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 106 metreyi aştı - 1

22 Kasım'da su tutmaya başlayan, Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nda; su seviyesi, her geçen gün yükseliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 106 metreyi aştı - 2

Kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı havzasında; su yüksekliği 106,57 metreye, depolanan su miktarı da 228,53 milyon metreküpe ulaştı.

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 106 metreyi aştı - 3

İlçenin yanı sıra, yol ve köprülerin sulara gömüldüğü eski yerleşim yerinde, birçok bina da görünmez oldu.

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 106 metreyi aştı - 4

153 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınan ilçelerinin, anılarla suyun altında kaldığına tanıklık edenler, doğup büyüdükleri yerlere son kez bakmak için geliyor.

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 106 metreyi aştı - 5

Bölgede suların ulaşmadığı noktalarda geri dönüşüm yıkımları sürüyor. Bazı kişiler de kışlık yakacak odununu, suların henüz ulaşmadığı alanlardan karşılıyor.

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 106 metreyi aştı - 6

"AĞLAMAMAK ELDE DEĞİL"

Anılarının sular altında kaldığını söyleyen Nurettin Demirci, "Ben doğduğumdan beri buradayım. Burada büyüdüm. Çalıştım, çabaladım. Bahçe yaptım burada. Kendim, inşaatında çalıştım, ev yaptım. Burada sadece anılarımız değil emeklerimiz de var.. Ağlamamak elde değil." dedi.

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 106 metreyi aştı - 7
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 106 metreyi aştı - 8
DAHA FAZLA GÖSTER