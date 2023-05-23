Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 145 metreyi aştı

Artvin'in Yusufeli Barajı'nda, su yüksekliği 145,30 metreye, depolanan su miktarı ise 608,31 milyon metreküpe ulaştı.

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 145 metreyi aştı - 1

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilerek 22 Kasım 2022'de su tutulmaya başlanan Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 145,30 metre oldu.

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Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 145 metreyi aştı - 2

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Yusufeli Barajı ve HES'te su tutma işlemi kontrollü şekilde devam ediyor.

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 145 metreyi aştı - 3

Baraj nedeniyle eski ilçe merkezinin tamamen sular altına kaldığı bölgede, bugün itibarıyla barajdaki su seviyesi 648,80 kotuna, su yüksekliği 145,30 metreye, depolanan su miktarı 608,31 milyon metreküpe ulaştı.

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 145 metreyi aştı - 4

Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı'nda, su yüksekliğinin 166,50 metreyi geçmesiyle elektrik üretimine başlanması bekleniyor.

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 145 metreyi aştı - 5
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