Yusufeli Barajı'nın yüzde 76'sı tamamlandı

Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'nda sona yaklaşıldı. Artvin'in Yusufeli ilçesinde yükselen ve bittiğinde 275 metre yüksekliğinde olması beklenen barajın yüzde 76'sı tamamlandı.
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DHA 05.03.2020 - 19:29| Son Güncelleme : 05.03.2020 - 19:30
Bittiğinde Türkiye'nin en büyük dünyanın ise üçüncü büyük barajı olacak Yusufeli barajında sona yaklaşıldı.
Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden olan Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, temelleri atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor.
Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.
BİTMESİNE 85 METRE KALDI
Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 190 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 2 milyar 130 milyon metreküp su depolanacak ve 2,5 milyar liraya mal olması planlanan proje ile günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edilecek.
Projenin 2021 yılında tamamlanması bekleniyor.
Artvin Valisi Yılmaz Doruk ise, projenin 4'te 3'ünün bittiğini belirterek, ''Bugün itibariyle yüzde 76 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır'' açıklaması yaptı.
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