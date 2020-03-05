Yusufeli Barajı'nın yüzde 76'sı tamamlandı

BİTMESİNE 85 METRE KALDI Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 190 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 2 milyar 130 milyon metreküp su depolanacak ve 2,5 milyar liraya mal olması planlanan proje ile günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edilecek.