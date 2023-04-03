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Yusufeli'de baraj suları Erzurum sınırına dayandı

Artvin’de su tutma işlemi süren Yusufeli Barajı'nda baraj suları 90 metrenin üzerine ulaşarak Erzurum sınırına kadar geldi.

Yusufeli'de baraj suları Erzurum sınırına dayandı - 1

Yusufeli ilçe merkezi ve bir çok köy sular altında kalırken Artvin'in Erzurum sınırındaki köylerde sular altında kalmak üzere.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yusufeli'de baraj suları Erzurum sınırına dayandı - 2

Suyun Erzurum sınırına ulaşmasına 5 kilometre kaldı. Geniş bir vadide ilerleyen su adeta denizi andırırken, sular altında kalacak bahçeler, tarlalardaki ağaçların bir kısmı taşındı.

Yusufeli'de baraj suları Erzurum sınırına dayandı - 3

Köylerdeki evler çoğunlukla yıkıldı.

Yusufeli'de baraj suları Erzurum sınırına dayandı - 4

275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı.

Yusufeli'de baraj suları Erzurum sınırına dayandı - 5

Baraj kapaklarının kapanmasıyla, gövdede biriken su seviyesi 4 ay içinde 90 metreyi aştı.

29 Mart 2023 tarihi itibarıyla Yusufeli Barajında su seviyesi 594,45 kotuna, su yüksekliği 90,95 metreye, depolanan su miktarı 134,66 milyon metreküp seviyesine ulaştı.

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