Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine 40 tünelle ulaşılacak

DHA 29.06.2021 - 09:48
Yusufeli Barajı bittiğinde su altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yeriyle değişen yol güzergahlarında da çalışmalar sürdürülüyor.
Ekipler, bir yandan tünel bir yandan da viyadük çalışmalarına devam ediyor.
Karayolları Trabzon 10'uncu Bölge Müdürü Mehmet Aşık, 40 tünelin kazı işlerinin tamamlandığını ve kaplama betonlarının da bitmek üzere olduğunu söyledi.
Aşık, şöyle konuştu:
“Yusufeli Barajı rekreasyon yolları kapsamında 69,2 kilometre yol yapıyoruz. Bu yol ağının 56,7 kilometresi tünelle geçiliyor yani 40 tünelden geçmek gerekiyor. Bu da yolun yüzde 80’lik bir bölümünü kapsıyor. Buradaki çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Bu 40 tünelin kazı işleri tamamlandı, kaplama betonları da bitmek üzere.