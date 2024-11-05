Yusuf'u hayattan koparan sanığa ilk duruşmada tahliye

"PANİKLEDİM KAÇTIM"

Bursa 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada ifade veren tutuklu sanık, servis şoförü olduğunu ve olay günü, okul servisi güzergahlarını keşif için minibüsteki rehber öğretmenle birlikte olay yerinde olduğunu söyledi.



Sokağa girdiğinde çocuğu görmediğini, çocuğun kaykayıyla kayarken aracın altına girmiş olabileceğini söyleyen Özcan S., “Sokağa girdiğimde yolun bittiği gördüm. Sonra durdum, sağıma soluma baktım, sağıma doğru ön ön hareket ederken aracın sağ arka tekerinin bir taş veya tümsekten geçtiğini fark ettim. Aynaya baktığımda yerde bir çocuğun yattığını gördüm. Ben el frenini çekip çocuğun yanına gittim, kanlar içindeydi, yanında kaykay vardı. O halde çocuğu görünce panikledim ve olay yerinden ayrıldım. Ben şok halindeydim. Olay yerinde sesler duydum. Panikledim kaçtım.” dedi.



Eve gidip olayı eşine anlattıktan sonra eşiyle beraber Yenişehir’e gittiğini ve ağabeyini de yanına alıp gittiği Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde polise teslim olduğunu söyleyen Özcan S., suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini istedi.