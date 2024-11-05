Yusuf'u hayattan koparan sanığa ilk duruşmada tahliye
Bursa'da kaykayıyla yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Çakır'a çarparak ölümüne neden olup kaçan servis minibüsü sürücüsü Özcan S.'nün "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapsi isteniyor. Sanık, yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edilirken mahkeme, kaza yerinde trafik bilirkişisi ile keşif yapılmasına karar verdi. Acılı aile, karara tepki göstererek olay yerinde minibüse ait fren izlerinin olmadığını savundu.
Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde 8 Eylül'de arkadaşlarıyla oyun oynamak için parka gitmek üzere evinden çıkan Yusuf Çakır'a kaykayıyla yolun karşısına geçerken servis minibüsü çarptı.
Sürücü, aracın altında kalan Çakır'ın üzerinden geçip çevredekilerin uyarısına rağmen yoluna devam etti. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yusuf Çakır, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.