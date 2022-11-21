Yuvacık Barajı alarm veriyor

Kocaeli'nin önemli su kaynaklarından Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19'a düştü. Eskiden su altında kalan köprüler de seviyenin düşmesiyle birlikte ortaya çıktı.

Yuvacık Barajı alarm veriyor - 1

Yağışsız geçen sonbaharın etkileri barajlarda görülmeye devam ediyor.

Yuvacık Barajı alarm veriyor - 2

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde içme suyu ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19'a kadar düştü.

Yuvacık Barajı alarm veriyor - 3

Düşüş ile birlikte barajın bir bölümünde suların çekildiği, bazı noktalarda ise toprağın çatladığı görüldü.

Yuvacık Barajı alarm veriyor - 4

Eskiden ulaşım için kullanılıp, köyleri birbirine bağlayan köprüler de suların çekilmesi ile birlikte ortaya çıktı.

Yuvacık Barajı alarm veriyor - 5

Öte yandan Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre, Yuvacık Barajı'nda şu anda 9 milyon 580 bin metreküp su bulunuyor.

Yuvacık Barajı alarm veriyor - 6

İlerleyen günlerde mevsimsel yağışlara bağlı olarak su seviyesinin artması bekleniyor.

Yuvacık Barajı alarm veriyor - 7
Yuvacık Barajı alarm veriyor - 8
Yuvacık Barajı alarm veriyor - 9
Yuvacık Barajı alarm veriyor - 10
Yuvacık Barajı alarm veriyor - 11

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