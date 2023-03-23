Yuvacık Barajı tam doluluğa yaklaştı

Kocaeli'de son dönemdeki yağış ve karların erimesiyle Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 94'e yükseldi.

Yuvacık Barajı tam doluluğa yaklaştı - 1

Kocaeli'nin yüksek kesimlerine yağan karın erimesi ve yağmurların etkisiyle Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 94'e ulaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yuvacık Barajı tam doluluğa yaklaştı - 2

Kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan ve yaklaşık 50 milyon metreküp hacme sahip barajdaki su seviyesinde, yağışların ardından yükseliş gerçekleşti.

Yuvacık Barajı tam doluluğa yaklaştı - 3

Yüzde 16'larda bulunan seviyenin yüzde 94'e ulaştığı baraja, Sapanca Gölü'nden su alımı da 8 Mart'tan itibaren durduruldu.

Yuvacık Barajı tam doluluğa yaklaştı - 4

Öte yandan su hacmi 48 milyon metreküpe ulaşan barajdan, kapaklar açılarak su deşarjı yapılıyor.

Yuvacık Barajı tam doluluğa yaklaştı - 5

Bu arada 25 milyon metreküp kapasiteli Namazgah Barajı'ndaki su seviyesi, 16 milyon 450 bin metreküple yüzde 73 olarak ölçüldü.

Yuvacık Barajı tam doluluğa yaklaştı - 6
Yuvacık Barajı tam doluluğa yaklaştı - 7
Yuvacık Barajı tam doluluğa yaklaştı - 8
Yuvacık Barajı tam doluluğa yaklaştı - 9
Yuvacık Barajı tam doluluğa yaklaştı - 10
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