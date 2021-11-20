Yuvacık Barajı'nda su seviyesi azaldı, köprü ortaya çıktı

Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda, su seviyesinin yüzde 35'e düşmesiyle baraj havzasındaki köprü ortaya çıktı.

Haberler - DHA 20.11.2021 - 11:30

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi azaldı, köprü ortaya çıktı - 1

'nin Başiskele ilçesinde bulunan, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda yeterli yağışların olmaması nedeniyle su seviyesi, yüzde 35 seviyesine kadar geriledi.

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi azaldı, köprü ortaya çıktı - 2

Azalan su seviyesiyle birlikte köyleri birbirine bağlayan ve barajın yapılmasıyla sular altında kalan köprülerden biri gün yüzüne çıktı.

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi azaldı, köprü ortaya çıktı - 3

Baraj gölü içinde suyun tükendiği bazı noktalarda çatlaklar oluştuğu görüldü.

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi azaldı, köprü ortaya çıktı - 4

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre, 51 milyon metreküp kapasiteli barajda şu anda 17 milyon 940 metreküp su bulunuyor. 

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi azaldı, köprü ortaya çıktı - 5
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi azaldı, köprü ortaya çıktı - 6
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi azaldı, köprü ortaya çıktı - 7
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi azaldı, köprü ortaya çıktı - 8
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi azaldı, köprü ortaya çıktı - 9
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi azaldı, köprü ortaya çıktı - 10
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi azaldı, köprü ortaya çıktı - 11

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