Yüz güldürüyordu ama fiyatı arttı: Kar suyu denize indi, fırtına çıktı
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu. Denizlerde çıkan fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılamaması tezgaha yansıdı. Geçtiğimiz günlerde 100 TL’ye kadar fiyatı düşen hamsi 200 TL’den satışa sunuldu.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Fırtınanın balıkçı tezgahlarına yansımasıyla av sezonunda hem vatandaşın hem de balıkçının yüzünü güldüren hamsinin fiyatı arttı.