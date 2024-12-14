Yüz güldürüyordu ama fiyatı arttı: Kar suyu denize indi, fırtına çıktı

İnşallah bundan sonra da bol olacak. İstavrit 100 TL, mezgit 250 TL, çinekop ve sargan 250 TL’den satılıyor. Bu sene balık yemedim diyen yalan konuşuyordur. Hamsi ve palamut bu sene iyi gitti. Palamut bu sene bol olduğu için hamsi az olur dedik ama fena olmadı. Geçen seneye göre bu sene iyi geçti. Kar yağdı, deniz kendini çalkaladı. İnşallah bundan sonra da bol olur” ifadelerini kullandı.